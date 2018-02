Colmar classée 3e meilleure destination d'Europe 2018. La petite ville alsacienne surpasse Paris et vient se placer juste derrière Bilbao et Wroclaw, avec 32.185 votes.

