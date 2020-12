Malgré l'annulation du marché de Noël de Colmar, la maison de Claude Kraetz, située place Jeanne d'Arc est toujours autant illuminée. Cette année, les géraniums sont entourés de lucioles, pour le plus grand plaisir des photographes.

Colmar : toujours autant de succès pour la maison "Hansel et Gretel" aux couleurs de Noël

C'est une des maisons les plus photographiée dans le centre-ville de Colmar, celle de Claude Kraetz, sur la place Jeanne d'Arc. Le boulanger remporte régulièrement le premier prix du concours des décorations de Noël, organisé chaque année par la ville.

Les photos de sa maison font régulièrement le tour du monde, puisqu'elles sont prises par des touristes de passage et les nombreux visiteurs qui viennent à Colmar.

Nouveauté cette année : les géraniums et les lucioles

Cette maison est âgée de 500 ans, elle est décorée sur trois niveaux. Claude Kraetz a conçu la décoration en s'inspirant des contes d'Hansel et Gretel. Une passion qu'il a depuis 30 ans, mais le phénomène prend de l'ampleur, lors de la tenue des marchés de Noël, où le nombre de photos explose et les clichés font le tour du monde. Pas cette année en revanche, avec l'absence de touristes et l'annulation des marchés de Noël.

Des photos de la maison qui font le tour du monde © Radio France - Guillaume Chhum

Pour 2020, il y a un peu moins de décorations et la nouveauté : ce sont les géraniums.

" J'ai misé sur l'originalité, en laissant les géraniums, avec une luciole par géranium. Il y a aussi plein de personnages : des lutins, des pères Noël, des igloos qui sont au troisième niveau," détaille Claude Kraetz. Une maison qui se fait remarquer en plein centre-ville de Colmar. "Quand on est dans l'appartement, je n'ose pas regarder par la fenêtre, on est un peu des stars quand il y a du monde," s'amuse le Colmarien.

220 pièces fabriquées à la main sur les 12 volets de la maison

De gros du travail pour Claude Kratz, ce sont 220 pièces fabriquées et installées sur les 12 volets de la maison, elles sont changées tous les ans. Il y a des bretzels, des cœurs, des étoiles, des pins. " Il faut les fabriquer, mettre les fils de fer, les vernir et les dorer," détaille le boulanger.

La maison de Claude Kraetz en plein jour © Radio France - Guillaume Chhum

Malgré l'annulation des marchés de Noël de Colmar, Claude Kraetz garde intacte cette passion de décorer sa maison. Il espère retrouver les touristes l'année prochaine, dans la cité de Bartholdi.