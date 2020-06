Colmar : ils sont amputés et vont partir à l'assaut du Mont-Blanc en juillet

Le pari fou pour trois personnes amputées. Les trois trentenaires vont tenter de gravir le Mont-Blanc les 12,13 et 14 juillet prochain. Trois jours pour atteindre le sommet. La préparation s'est faite dans les Vosges et en Alsace. Arrivée prévue le 14 juillet, pour exaucer leur rêve.

L'objectif est de montrer que l'on peut se surpasser, malgré son handicap.

Trois personnes amputées vont tenter gravir le Mont-Blanc les 12,13 et 14 juillet. Accompagnés d'une équipe médicale , ils auront trois jours pour atteindre les 4.810 mètres d'altitude, jusqu'au sommet

Le trio est équipé de prothèses faites sur mesure, confectionnés par Anthony Schubnel, un orthopédiste basé à Horbourg-Wihr, près de Colmar . C'est lui qui leur a proposé ce pari fou.

Le pari fou pour Samuel, Luc et Benjamin

Les trois aventuriers s'appellent : Samuel Ferber 35 ans, amputé du tibia et habitant de la région de Colmar. Il y a Luc Méheux 39 ans amputé aussi du tibia, il habite le territoire de Belfort.

Le dernier s'appelle Benjamin Tomé, il est équipé d'une prothèse fémorale, il habite la région de Colmar. Ils seront accompagnés d'une équipe d'une dizaine de personnes.

"Presque tous les week-end on part en randonnée. Petit à petit, on rajoute des difficultés pour être prêts. Si on a la motivation, malgré le handicap, on peut tout faire. Monter sur le toit de l'Europe, un fois que l'on sera la haut, ce sera magique," expliquent Benjamin et Samuel.

Entrainement régulier, malgré le confinement

Parmi eux : Anthony Schubnel, un orthopédiste installé à Horbourg-Wihr près de Colmar. Il est passionné de montagne et membre du club alpin. "On les connait, ils sont suivis chez nous dans notre atelier d'orthopédie. Ils ont été sélectionnés, car ils sont très sportifs. Le projet a pour objectif de rendre accessible la haute montagne, pour ceux qui en sont le plus éloignés," explique Anthony Schubnel.

Depuis la fin de l'année dernière, les trois hommes ont commencé l'entrainement avec au programme : course à pied, mais aussi de l'escalade. Ils ont effectué aussi régulièrement des ascensions en Suisse et dans les Vosges. Ils se sont aussi exercés au Bloc and Wall de Colmar.

Malgré les mesures de confinement, les trois trentenaires ont continué à s’entraîner régulièrement, pour réaliser leur rêve. Le point d'orgue, ce sera le 14 juillet, tout un symbole.