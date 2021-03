Colmar : un étudiant reconstitue Europa-Park et Rulantica sur Minecraft

Six ans de travail et son rêve est en partie exaucé. Un étudiant de Colmar a reconstitué Europa-Park et Rulantica sur Minecraft. Jean-David Lidy a été rejoint par une équipe d'une vingtaine de personnes.

C'est un rêve qu'il a enfin exaucé. Un jeune Colmarien de 20 ans a reproduit Europa-Park et Rulantica sur Minecraft, le célèbre jeu vidéo. Il lui a fallu plus de six ans de travail, à assembler des cubes. Un travail de fourmi, à raison de 4 heures par jour, où le jeune homme a sacrifié sa vie personnelle et ses loisirs. Son seul "loisir" était d'aller dans le parc et prendre des photos, pour le reproduire à l'identique.

Le tout bien sûr avec l'accord d'Europa Park.

40.000 personnes ont visité cette reproduction d'Europa-Park

Tout le travail n'est toutefois pas fini, il reste encore 4 quartiers à construire. L'attraction Rulantica est très bluffante : " Les 25 attractions ont été reproduites. on peut les faire. On peut acheter dans les boutiques. On mettre des palmes, des masques, des tubas. On peut même acheter à manger dans les snacks et restaurants, c'est comme s'y on y était," précise Jean-David Lidy.

6 ans de travail pour la reproduction fidèle dans Minecraft © Radio France - Guillaume Chhum

Le jeune homme a été accompagné dans cette aventure avec une vingtaine d'autres personnes, pour ce jeu vidéo qui a déjà attiré plus de 40.000 visiteurs.Le résultat est bluffant.

Pour être dans la réalité, l'étudiant de Colmar s'est appuyé de plans trouvés sur internet, de nombreuses photos prises dans le Parc.

Si vous voulez voir à quoi ça ressemble rendez-vous ici.