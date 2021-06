Colmar : un lifting de trois semaines pour la statue de la Liberté

A Colmar, la réplique de la statue de la Liberté subit un lifting. Elle a été inaugurée en 2004 et elle est actuellement entourée d'échafaudages. Un nettoyage nécessaire, car elle est très abîmée par le temps. Les travaux vont durer entre un mois et trois semaines.

Elle est un haut lieu des selfies et des photos à Colmar, la réplique de la statue de la Liberté, située dans la zone commerciale à l'entrée de la ville se refait une beauté.

Elle mesure 12 mètres de hauteur, on la doit au sculpteur Guillaume Roche, c'est la plus haute réplique du monde. Elle a été inaugurée le 4 juillet 2004 par Bernadette Chirac, à l'occasion du centenaire de la mort d'Auguste Bartholdi. Le célèbre sculpteur est né à Colmar. C'est le créateur de la statue de la Liberté de New-York, "La Liberté éclairant le monde".

Une remise en beauté nécessaire face à l'usure du temps

Le chantier de rénovation a été confié à l'entreprise de peinture Lammer, située à Wihr-au-Val, dans la vallée de Munster. Ce sont avant tout des travaux de ravalement et de réparation. Une rénovation à la gomme-laque, c'est de la résine naturelle, voulue par le sculpteur de la réplique. L'entreprise ajoutera aussi un vernis anti-graffiti.

Miss Liberty au milieu des échafaudages © Radio France - Guillaume Chhum

Au fil des années, la statue s'est abîmée. "Il y avait des fissures, des trous. Beaucoup d'éléments qu'on a du purger pour pouvoir entamer les travaux de peinture," souligne Stéphane Lammer, le gérant de l'entreprise.

Une meilleure mise en valeur

La statue de la Liberté sera davantage mise en valeur avec un aspect relief. "On va ajouter deux couleurs vertes, un vert de zinc et un autre un peu plus foncé Cela permettra de mettre plus de volume qu'actuellement," explique Esther Lammer, de l'entreprise de rénovation. Une réfection qui coûte 17.000 euros à la ville de Colmar et qui se fait de bas en haut, par deux personnes.

Deux personnes travaillent chaque jour à la rénovation © Radio France - Guillaume Chhum

Une statue de la Liberté dont les Colmariens et les touristes restent attachés, même si l'emplacement dans la zone commerciale ne plait pas à tout le monde. "Les gens s'arrêtent et se font photographier, c'est une pièce importante de Colmar," argumente Isabelle Brautigam, la conservatrice du musée Bartholdi de Colmar.