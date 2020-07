La colo apprenante d'Armeau dans le nord de l'Yonne accueille une cinquantaine d'enfants chaque semaine

Ce dispositif de colos apprenantes a été lancé par le gouvernement pour cet été, pour remédier aux effets du confinement sur la scolarité de certains enfants, notamment des quartiers populaires. "On peut faire du poney, de l’accrobranche, aller à la piscine. On fait des jeux et des veillées le soir, c'est trop bien."

Il permet surtout à 250 000 enfants en France de partir en vacances gratuitement. Des enfants issus des quartiers de la politique de la ville essentiellement.

Sinon ces colos apprenantes ne sont pas très différentes des autres.

On leur fait lire par exemple la consigne d'un jeu quand l'occasion se présente : Ludivine dirige le séjour à Armeau

Les enfants ne sont pas assis derrière une table, ils n'ont pas de leçons de grammaire ou de mathématiques, et ne font pas de dictée explique Ludivine qui dirige les séjours durant l'été à Armeau. "On leur fait lire quand l'occasion se présente, la consigne d'un jeu par exemple. Où écrire la météo dans les chambres. Mais avant tout, ils sont en vacances."

Et d'ailleurs pour la plupart d'entre eux , ce sont leurs premières vacances ajoute-t-elle. "Durant le voyage, un petit qui n'avait jamais vu de champ l'a comparé à un désert. Il en parlait avec beaucoup d'émotion."

Et puis avec la crise sanitaire , de nombreux enfants ne sont pas beaucoup sortis de chez eux ces derniers mois. Comme Mathis 8 ans qui habite en région parisienne. "Je m'ennuyais parce que j'étais tout seul dans ma chambre. Mon petit frère est trop petit pour jouer avec moi." Heureusement à Armeau, Mathis et ses copains peuvent rattraper le temps perdu. "On peut faire du poney, de l'accrobranches, aller à la piscine. On fait des jeux et des veillées le soir, c'est trop bien."

Durant les deux premières semaines de colos à Armeau, 75% des enfants présents n'étaient jamais partis en vacances. Dans l'Yonne plus de 350 enfants sont concernés par ce dispositif et partiront donc en vacances cet été , dans un autre département pour la plupart.