Colomiers veut aussi sa guinguette

Avec l'arrivée de l'été, les guinguettes fleurissent un peu partout dans la région. En Haute-Garonne, on en compte près d'une trentaine. De Fonsorbes à Montpitol, chaque commune veut la sienne. Et avec la crise sanitaire, le phénomène s'est accéléré.

Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, l'envie de se retrouver autour d'un verre n'a jamais été aussi forte. Les guinguettes ont particulièrement la côte en été et les communes l'ont bien compris. À Colomiers, la mairie vient de lancer un appel à projet pour créer une guinguette sur le lac du Perget, du 15 juillet au 26 septembre 2021. Elle sera ouverte du mardi au jeudi, de 11 heures à 21 heures, et du vendredi au dimanche de 11 heures à 23 heures.

Un projet qui séduit les Columérins : "Je trouve que c'est une bonne idée, se réjouit Marie. J'aime beaucoup cette ambiance conviviale avec un peu de musique, c'est décontracté, c'est très bien." D'après elle, la guinguette du lac du Perget attirera du monde. "Vu le succès que ça rencontre ailleurs, de plus en plus de personnes sont à la recherche de ce genre d'établissement." "Après le Covid, c'est une bonne idée, ajoute Driss. Pour tout le monde, pour les jeunes, pour les gens âgés, pour qu'ils se rencontrent."

Redynamiser la commune

Favoriser les rencontres, redynamiser la commune... C'est justement l'objectif de la mairie de Colomiers avec ce projet, comme l'explique Benjamin Rioux, adjoint au maire en charge du projet : "Ce sera une guinguette qui sera vraiment _axée sur les familles_, avec des animations qui seront détaillées par le porteur de projet quand il sera choisi. Mais il y aura certainement des activités pétanque, des activités barbe-à-papa peut-être. On nous a proposé plein de choses qui, je pense, répondront aux besoins de chacun."

Mais dans certaines communes, les guinguettes rencontrent un tel succès que les maires doivent gérer les nuisances qu'elles génèrent. C'est le cas à Lacroix-Falgarde, à 15 kilomètres au sud de Toulouse. "Au début, il y avait peut-être 20, 30, 40 personnes qui venaient sur la guinguette L'Ephémère, là on en est à 400, raconte Jean-Daniel Marty, le maire de Lacroix-Falgarde. On est un peut dépassés par l'engouement que ça peut susciter. Il y a un peu de bruit et des problèmes de stationnement." Avec les associations qui gèrent la guinguette, il a donc dû penser à une nouvelle organisation : "Pour réguler la circulation, on met à disposition le garde champêtre pour qu'il n'y ait pas trop de nuisances par exemple, et on a demandé à l'association de s'équiper d'un sonomètre, pour gérer les nuisances sonores."