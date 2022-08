Colonie de vacances de l'association La Bêta-Pi : "On s'amuse et on apprend"

Les jolies colonies de vacances à Souvigné ! L'association deux-sévrienne La Bêta-Pi organise des séjours tout l'été. Il y en a un qui se déroule en ce moment à Souvigné entre Saint-Maixent-l'Ecole et La Mothe Saint-Héray. Une trentaine d'enfants âgés de 9 à 15 ans passent ensemble 14 jours.

"L'objet de l'association est de participer à la diffusion de culture scientifique et technique donc nos séjours ont cette tonalité mais on insiste beaucoup sur le fait que ce sont avant tout des vacances. Les colonies de vacances c'est le jeu, la vie collective, la vie quotidienne", explique Kim Delagarde, le directeur de La Bêta-Pi.

Pour la cuisine, la vaisselle, le rangement il y a des roulements mais tout le monde participe © Radio France - Noémie Guillotin

"Ils dorment sous des tentes avec les grandes canadiennes, ils font ensemble la vaisselle, la cuisine, le rangement", détaille Mélanie Bouyssou, la coordinatrice des séjours. Sans oublier les activités nature, les grands jeux, les veillées... La chaleur ne pose pas trop de problèmes. "Ici, le site est sous les bois donc on fait des activités à l'ombre. Et les grilles d'animation sont adaptées. On propose des siestes s'il fait trop chaud".

Les enfants dorment dans des tentes canadiennes. © Radio France - Noémie Guillotin

"C'est trop bien !", s'enthousiasme Rebecca, 12 ans, plongée dans son projet personnel. Chaque enfant en a un. La jeune niortaise vient de fabriquer un cadre en bois avec des nœuds de brêlage. "C'est une technique pour faire tenir plusieurs morceaux de bois ensemble sans clou ni vis", explique Laurianne, une animatrice. "Je ne savais pas faire j'ai appris justement ici", raconte Rebecca.

Chaque enfant a un projet personnel pendant le séjour. © Radio France - Noémie Guillotin

"On est tous ensemble c'est convivial. Il y a une très bonne ambiance. On s'amuse et on apprend", ajoutent Arthur et Félix.

Plus d'informations sur les séjours organisés par La Bêta-Pi ici.