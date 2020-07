Colonies de vacances en Alsace : un été avec masques et gel hydroalcoolique pour les ados

Les jolies colonies de vacances seront masquées cet été, à cause de la Covid-19 qui circule toujours.

En Alsace, une région particulièrement touchée par le Coronavirus, les centres PEP se sont équipés, pour accueillir les enfants, avec les mesures de sécurité maximales. Dans le centre la Chaume d'Orbey, dans la vallée de Kaysersberg, il a fallu cinq jours aux responsables pour tout mettre en place. Une personne a été employée spécialement, pour nettoyer régulièrement les locaux.

Des masques, du gel hydroalcoolique : les mesures barrières à la colo

Pour éviter tout contact avec l'extérieur, les activités se font uniquement sur le centre, situé sur les hauteurs d'Orbey et il y a de la place. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des enfants, ils doivent régulièrement se laver les mains, après les activités. Le matériel est aussi régulièrement nettoyé.

Avant la montée, le masque est obligatoire © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage dans la colo d'Orbey avec les mesures barrières Copier

Au début, c'était dur de mettre le masque, mais maintenant, on s'y habitue bien, ça devient un réflexe ", expliquent les ados en colo

Si la distance d'un mètre ne peut pas être respectée : le port du masque est obligatoire, pour les ados comme pour les animateurs.

Nettoyage régulier les locaux, moins d'adolescents dans le centre

Au réfectoire, les tables sont espacées d'un mètre. Il y a du scotch qui a été mis au sol, pour bien respecter la distance. Quand il y a deux groupes qui cohabitent, ils doivent éviter de se croiser.

Une colo 2020 placée sous le signe du masque © Radio France - Guillaume Chhum

Le masque et le gel hydroalcoolique : les ados d'y sont mis Copier

A chaque fois que les ados font des activités, ils doivent se laver les mains. On a mis des rampes extérieures avec des robinets et du gel hydroalcoolique. Ils ont aussi des masques à leur disposition," Lionel Luron, le responsable du service vacances au centre La Chaume d'Orbey

Des robinets extérieurs, équipés de savon et de gel hydroalcoolique ont été mis à disposition. Cette semaine, le centre accueil 90 adolescents entre 14 et 16 ans, c'est 20% de moins que d'habitude, pour respecter plus facilement les mesures barrières. Ils viennent d'Alsace et du Nord de la France. Ils sont encadrés par 12 animateurs.