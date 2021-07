"Colosse" : un téléfilm avec Eric Cantonna en hommage au landais Sébastien Boueilh

Un géant du football pour jouer un colosse. Cette semaine, la production Tétra Média annonce le projet d'un film intitulé "Colosse" avec pour tête d'affiche Eric Cantonna, en hommage à l'histoire et à l'œuvre du landais Sébastien Boueilh. Cet ancien rugbyman est devenu célèbre pour sa lutte acharnée contre la pédocriminalité en milieu sportif et éducatif. Il est l'auteur de l'autobiographie "Colosse aux pieds d'argile" où il raconte les viols imposés par un membre de sa famille dans un bois près de Dax, alors qu'il était enfant et adolescent.

Si Sébastien Boueilh ne peut en dire trop à ce stade du projet, il confie que "Colosse" sera un téléfilm tourné pour la chaîne TF1. Lui-même apparaitra dans le long métrage, en tant que fondateur de l'association Colosse aux pieds d'Argile, basée à Saint-Paul-lès-Dax (Landes). Depuis sa création, l'association a pris de l'ampleur au delà du département, et sensibilise enfants et encadrants dans tout l'hexagone.

Un casting dans le Sud-Ouest

La production recherche plusieurs jeunes originaires du Sud-Ouest pour apparaître dans "Colosse" :

Tristan, 16 ans paraissant 13-14 ans

Farah, 13-15 ans, méditerranéenne et sportive.

L'accord parental est obligatoire. Lien de l'annonce à retrouver en cliquant ici.