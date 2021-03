Comédie, colère, renouveau : retour en images sur la 46ème cérémonie des Césars

Le film "Adieu les cons" d'Albert Dupontel rafle sept trophées lors d'une cérémonie de récompenses du cinéma marqué par la crise et par l'après affaire Polanski. Mais même si les cinémas sont fermés sans perspective de réouverture, les films ont été fêtés et plus particulièrement les comédies.

Son film n'aura été en salle qu'une seule petite semaine à cause du confinement de novembre mais il a eu le temps de convaincre les professionnels du cinéma : "Adieu les cons" d'Albert Dupontel est le grand gagnant de cette 46ème cérémonie des Césars. Une cérémonie présentée par Marina Foïs à qui revenait la lourde charge de faire rire tout en laissant la parole à la colère d'un monde du cinéma dont les salles sont fermées depuis plusieurs mois maintenant et qui n'ont toujours pas de perspective de réouverture. Autant dire que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot s'attendait à en prendre pour son grade et qu'elle n'a pas été déçue avec notamment un discours d'ouverture de la maîtresse de cérémonie sans concession.

La grande question de la soirée a en effet été la crise sanitaire et la scène a été à plusieurs reprises la tribune d'un monde de la culture désespéré de n'être pas "essentiel". L'irruption de Corinne Masiero, alias Capitaine Marleau à la télé, entièrement nue et sanguinolente, pour soutenir les intermittents du spectacle, a marqué les esprits et échauffé les réseaux sociaux.

La diversité à l'honneur

Les premières récompenses ont également marqué d'emblée un changement d'ère avec Jean-Pascal Zadi et Fathia Youssouf, deux acteurs noirs, sacrés meilleurs espoirs. Le premier, meilleur espoir masculin, est l'auteur, réalisateur (avec John Wax) et acteur principal de "Tout simplement noir", une comédie qui s'attaque aux clichés racistes. La deuxième, couronnée à seulement 14 ans, est à l'affiche de "Mignonnes", un film sur l'adolescence à Paris, entre traditions d'une famille polygame sénégalaise et réseaux sociaux. Deux récompenses marquantes après le coup de gueule l'an dernier d'Aïssa Maïga sur le manque de diversité dans le cinéma français.

Le grand déçu de la soirée sera probablement Emmanuel Mouret, qui partait favori avec 13 nominations pour "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" et repart bredouille, tout comme François Ozon ("Eté 85"), habitué à être nommé et... à repartir les mains vides. Côté interprètes, Laure Calamy a été récompensée pour "Antoinette dans les Cévennes" et son personnage de randonneuse débutante, accompagnée d'un âne, qui a enchanté les foules entre les deux confinements. Sami Bouajila, lui, a remporté le César du meilleur acteur pour "Un fils", de Mehdi Barsaoui, où il joue le rôle d'un père déchiré.

On retiendra aussi de cette cérémonie la place enfin laissée aux comédies que ce soit dans le palmarès (les trophées d'"Antoinette dans les Cévennes", de "Tout simplement noir" et bien sûr d'"Adieu les cons") mais aussi le César anniversaire remis à la troupe du Splendid (Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasko...) auteurs des “Bronzés” et du “Père Noël est une ordure”, pour l’ensemble de leur carrière.

Le palmarès complet des Césars :