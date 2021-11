Comédie de Saint-Etienne : "Il faut retrouver l'esprit du nomadisme" affirme le directeur Benoit Lambert

Depuis le début de cette semaine une pièce de la Comédie de Saint-Etienne fait la tournée des collèges de la métropole. Elle s'intitule "Bizaravar" (Bizarre Avare), inspirée de "l'Avare" de Molière, mais dans une forme plus ludique.

France Bleu Saint-Etienne Loire : L'idée c'est d'aller chercher la jeunesse, d'apporter la culture directement aux collégiens ?

Benoit Lambert, directeur de La Comédie de Saint-Etienne : En fait, je vais créer "L'Avare", le vrai, de Molière au mois de janvier puisque vous savez que cette année 2022 va être l'année Molière. On va fêter le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Pour préparer ce moment on a décidé avec simplement deux duos de comédiens, de faire un spectacle très léger où on parle effectivement un peu de L'Avare mais aussi beaucoup de Molière. Il est joué au plus près des gens, des collégiens, dans leur salle de classe. C'est vrai que la jeunesse a souvent affaire à cet auteur. C'était intéressant de commencer par le raconter de façon un peu cocasse et un peu détendue deux ou trois choses sur Molière et sur l'histoire de cette pièce.

Le collège c'est un âge où on est pas forcément intéressé par la culture ?

L'école fait quand même bien son travail en la matière. Moi, je suis assez assez épaté de l'accueil de ces jeunes gens. On peut se dire : "ohlala, le théâtre Molière, toutes ces vieilleries...". Pas du tout. D'abord parce que ce sont des jeunes comédiens qui sortent de l'école de la Comédie, qui viennent jouer ce spectacle devant ces jeunes gens. C'est la jeunesse qui s'adresse à la jeunesse. Je trouve au contraire beaucoup d'enthousiasme, d'appétit pour des choses un peu à peu vieilles, un peu anciennes, 400 ans quand même. Et je suis épaté de voir que tout cela reste vivant et actif aujourd'hui encore.

Décloisonner la culture comme vous le faites avec cette initiative c'est d'autant plus urgent, d'autant plus important dans cette période ?

C'est vrai qu'on a quand même tous été un peu privés de rencontres avec l'art vivant. Et nous, on a été privé de public. On l'a été d'ailleurs de façon un peu excessive. Tout ce qu'on a pu faire pendant cette période pour maintenir le lien avec la jeunesse, on l'a fait. Mais aujourd'hui, au moment où on peut retrouver les publics dans le respect des règles de sécurité sanitaire absolument drastiques, toutes les occasions sont bonnes. Cette forme très légère va faire 150 représentations à la fois sur la métropole stéphanoise, mais au delà, dans la Loire et la Haute-Loire. Ce sont des retrouvailles qui sont très importantes et c'est aussi ça qu'on avait envie de célébrer, bien entendu. Je crois que c'est aussi pour nous que c'est important de faire ça. Le théâtre, c'est un art itinérant, c'est un art nomade. Il faut retrouver l'esprit de ce nomadisme. Je pense aujourd'hui qu'il y a un plaisir de la légèreté. On a besoin de formes comme ça, très légères qui puissent aller partout, jouer partout. Évidemment, pour rencontrer des gens qui sans cela sans doute n'auraient pas mis les pieds au théâtre mais aussi pour pour faire un autre théâtre et essayer d'inventer des façons un peu nouvelles de jouer. C'est aussi très important pour les jeunes comédiens qui font cette expérience.