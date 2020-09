Comédie musicale : la Broadway School ouvre à Poitiers

C'est tout nouveau et ça cartonne : la broadway school vient de voir le jour à Poitiers où petits et grands apprennent à chanter et danser.

C'est une initiative assez inédite que cette Broadway School. Une école poitevine qui propose aux amateurs de se perfectionner en danse et en chant, l'idée est de prendre plaisir et de monter un spectacle à l'issue de la saison. On compte déjà plus d'une vingtaine d'élèves.

Chanter sous la douche ou devant le miroir

ais Les profils sont vraiment très différents, des jeunes ados, garçons et filles, de jeunes femmes, des hommes mais aussi des retraités dynamiques. Tous viennent pour des raisons différentes, certains se sont déjà essayés à la danse, au chant, au théâtre, d'autres aiment juste chanter sous la douche ou devant le miroir et puis il y a ceux qui viennent pour se défouler à travers une activité artistique." L'idée est quand même de perfectionner les uns et les autres selon leurs niveaux" annonce Marie, une des profs de danse.

Tous les niveaux tous les ages et l'envie de prendre du plaisir pour tous © Radio France - Vincent Hulin

Dans le gymnase du centre d'animation de Beaulieu qui sert pour le moment de salle de répétition les jeunes ados ont répondu présent, Laura et Amaury ont sauté sur l'occasion de cette ouverture de cours " Je viens ici pour m'amuser pour faire du sport aussi et j'aime qu'il y ait un petit peu de tout, de la danse, du théâtre et du chant " confirmation d'Amaury " le chant j'aime bien, j'ai envie de faire des spectacles, et depuis tout petit j'ai envie d'être chanteur et danseur j'aime bien regarder les gens qui dansent de la pop".