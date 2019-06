Comme il n’y a pas que la fête de la musique… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

Que faire, en ce premier week-end d’été ?...

Une journée « Fête du Sport » est organisée ce samedi à Trélissac

Le Comité International Olympique, en partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Français et le Ministère des Sports, ont souhaité réitérer un message de mobilisation du mouvement sportif en vue de la découverte, de la promotion des sports olympiques et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce cadre, une « Journée Olympique en Périgord » est organisée ce samedi sur l’espace Franck Grandou de Trélissac.

Au programme de cette journée :

• De 10h à 13h : relais du symbole olympique allant de la base nautique de Marsac à l’Espace Franck Grandou de Trélissac,

• Restauration sur place,

• De 14h30 à 18h30 : animations sur les stands du « Village Olympique » et dans les espaces découverte, avec plus de 30 disciplines sportives qui vous sont présentées,

• 18h30 : remise des Labels Handi-valides,

• Enfin à 19h : présentation et démonstration des nouvelles disciplines olympiques : Break dance, escalade, et skateboard.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous.

Du théâtre à Marsaneix, samedi

La sympathique troupe « Le plancher des ânes », de Marsaneix, a le plaisir de vous présenter trois pièces en un acte. Rires et bonne humeur sont au programme, avec tout d’abord la pièce « Un drôle de numéro », de Caroline Clerc, où deux cousines s’entendent bien dans leur colocation jusqu’à ce qu’une certaine Mistinguett ne débarque... Suivront les pièces « Par la fenêtre », de Georges Feydeau, et « A tabac », de Roland Dubillard, où il est question de la psychologie du chef. L’entrée est à 6 euros et est gratuite pour les moins de 12 ans, et « Le plancher des ânes » vous donne rendez-vous ce samedi à Breuilh, qui fait à présent partie de la commune nouvelle de Sanilhac.

Festival « Folia Musica », dimanche à Saint-Martial-de-Valette

Dimanche, le Domaine de Montagenet, à Saint-Martial-de-Valette, accueille des mélodies du passé et du rock, suivi de mélodies du monde… Musique en herbe, tout d’abord, avec les musiciens du Périgord Vert avec chant, piano, violon, guitare et percussion, puis le Quatuor Bagadji, ensemble du conservatoire de Bordeaux, se produit pour vous faire voyager dans le monde avec clarinette, percussions, piano et oud. Ces concerts, qui débutent dimanche à 15h30, seront suivis d’une dégustation des produits du terroir ; l’entrée est à 5 euros et est gratuite pour les moins de 16 ans.

La permaculture à l’honneur à Boulazac, dimanche

La permaculture est un mode d’action qui vise à s’inspirer de l'écologie naturelle et de la tradition. A Boulazac, dimanche, le cinéma « Le Studio 53 » propose une discussion après la projection du documentaire « Permaculture, la voie de l'autonomie », avec pour invitée l'association « les Incroyables comestibles ». Originaire d'Angleterre, ce mouvement participatif citoyen de bien commun se dit mondial, autonome, totalement apolitique (au sens partisan du terme) et non marchand. Il se veut également humain, éthique, solidaire, reconnait l'unité de la vie et du genre humain, et coresponsable du tout. Il prône l'idéal de nourrir l'humanité de façon saine pour l'homme et pour la planète, localement, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun. « Permaculture, la voie de l'autonomie », c’est dimanche à 16h au « Studio 53 » de Boulazac.

Les 6èmes Olympiades Festives Intercommunales sont attendues ce dimanche à l’étang de Tamniès

Cette journée a pour objectif de faire en sorte que chaque commune de la Communauté des communes Sarlat Périgord Noir, et les communes participantes de la Vallée de l'Homme et du Pays de Fénelon, soient représentées par des équipes de 4 personnes (de 8 ans et plus) sur des activités de pleine nature. Cette année, une douzaine d’activités sont proposées, dont le canoë, l’escalade, la course d’orientation, le VTT, etc.