"Comme les vins, il traverse les siècles ! ", la ronde du veilleur de nuit de Turckheim a toujours du succès

C'est une institution et c'est une animation très courue par les touristes. Il est présent six mois dans l'année, dès 22 heures, quelque soit le temps qu'il fait dehors : c'est la tournée du veilleur de nuit de Turckheim. On fête ce 30 mai, les 70 ans de la reprise de sa tournée, après une longue pause de la seconde guerre mondiale.

Découverte de Turckheim à la chandelle dès 22 heures

Tous les jours, le veilleur de nuit enfile sa houppelande, son tricorne, sa corne et sa lanterne pour éclairer. Il chante la chanson du veilleur et parcourt les ruelles et vient conter les histoires de la commune. Il y a 16 arrêts en tout et ça dure une heure.

"Dans mon enfance, j'ai été baigné dans l'ambiance du veilleur de nuit et j'ai fait le veilleur de nuit dès ma retraite. J'aime raconter les histoires de Turckheim et faire perdurer cette tradition. J'espère que la relève sera là, on est en train de chercher des jeunes," raconte Marcel Sattler, l'un des quatre veilleurs de nuit de Turckheim.

Une déambulation toujours très suivie dans les rues de Turckheim © Radio France - Guillaume Chhum

Marcel raconte l'histoire des oriels, la surveillance des feux, décrit les maisons à colombages, pourquoi les entrées des vignerons sont plus grandes à certains endroits.

Des visiteurs enchantés

"Cette richesse architecturale de la commune rend la visite magique," explique le maire Benoit Schlussel. "C'est un spectacle gratuit qui fait toujours référence à l'histoire de notre commune," poursuit l'élu.

Le veilleur raconte les anecdotes sur la commune © Radio France - Guillaume Chhum

Autrefois le veilleur de nuit servait à maintenir l'ordre dans les villages et surveiller les départs de feu. Le jour il était garde-champêtre ou encore fossoyeur.

Il enchante chaque soir les visiteurs qui viennent en nombre suivre la visite. Pendant cette déambulation, par sécurité, le centre de Turckheim est bouclé.