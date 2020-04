Comme près d'une dizaine de festivals mayennais, Au Foin de la Rue est annulé en raison du coronavirus

La liste n'a cessé de s'allonger au fil de la journée, celle des festivals mayennais annulés après les déclarations d'Emmanuel Macron. Le Président interdit l'organisation de festivals avant au moins la mi-juillet, en raison de l’épidémie de coronavirus. En conséquence, la 21ème édition du festival Au Foin de la Rue est annulée. Gaël Faye et Philippe Katerine étaient atendus.

"C’est avec une immense tristesse que nous sommes contraints d’annuler notre festival Au Foin De La Rue les 3 et 4 juillet prochain à Saint-Denis-de-Gastines. [...] Nous comprenons et respectons les mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du virus. Et nous tenons à saluer chaleureusement tous les professionnels et les bénévoles mobilisés en ce moment pour y faire face. Cette décision est un véritable déchirement pour l’ensemble des acteurs de notre association", écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Mais le festival était déjà en difficulté financière, après une année 2019 décevante en terme de fréquentation. "Nous exprimons nos plus fortes inquiétudes quant aux conséquences financières pour notre festival, notre association et leurs devenirs", ajoutent-ils. "Concernant la billetterie, nous étudions les meilleures modalités de remboursement. Mettre en place un tel processus prendra forcément un peu de temps. Nous reviendrons vers vous très prochainement, dès que nous aurons finalisé la démarche la plus adaptée [...] nous vous remercions pour votre patience".

Près d'une dizaine de festivals annulés en Mayenne