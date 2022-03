"Comme si on était dans les coulisses" : à Rennes, la vente des décors et costumes de l'opéra

"La couleur et la matière sont belles, c'est pas cher, pour deux euros vous avez une robe. On recycle et on se fait plaisir !" Comme plus de 500 autres curieux, Myriam est venue jeter un œil aux costumes de l'opéra de Rennes, mis en vente à prix réduits dans les ateliers, située sur la plaine de Baud. Après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire, l'opéra organisait avec l'association "La belle déchette" une grande vente ce samedi 12 mars.

Une partition de la Marseillaise datant de 1792

"On rentre un peu dans la légende, dans la peau des personnes qui ont travaillé à l'opéra", lance Myriam, venue avec des amis normands. "C'est comme si on était dans les coulisses de l'opéra, c'est toujours très intrigant, ajoute Marie, qui parcoure les allées avec sa fille de trois ans et demi. C'est un peu comme chez ma grand-mère, il y a un côté madeleine de Proust."

Les ateliers de l'opéra de Rennes regorgent de tissus de toutes sortes. © Radio France - Maxime Glorieux

Alexandra a dans la main des partitions très anciennes, le papier est fragile. "Chopin... Vivaldi... Tino Rossi !". Certaines datent du 20ème siècle, d'autres du 18ème. "J'ai trouvé une Marseillaise de 1792", se réjouit cette maman, avec à ses côtés sa fille, toutes deux musiciennes.

L'association fonctionne avec 80% d'autofinancement

Ces objets, donnés par l'opéra de Rennes à l'association "La belle déchette", ont été vendus toute l'après-midi. L'ensemble des recettes vont ensuite à cette ressourcerie rennaise, spécialiste des produits de seconde main. "L'association fonctionne avec 80 % d'autofinancement, et ça nous permet aussi de créer des emplois", explique Maïté Magnier, la chargée de communication. Huit salariés travaillent pour "La belle déchette".

L'association "La belle déchette" a mis aussi des objets en vente, comme cette poupée qui sert de lampe de chevet grâce à une ampoule sous la robe. © Radio France - Maxime Glorieux

La vente est supervisée par Hélène Corre, directrice technique adjointe à l'opéra de Rennes. "On retrouve quelques éléments du décor de La Belle Hélène, un opéra qui avait été créé il y a quelques années. On a aussi en vente cette année des anciennes chaises et les éléments qui étaient, jusqu'au mois de septembre dernier, encore dans la rotonde de l'opéra. Un comptoir pour le vestiaire, mais aussi le bar. On a renouvelé tout le mobilier au mois de septembre dernier." Parmi les participants, il y a des particuliers mais aussi des compagnies de théâtre. "J'ai vu des compagnies partir avec des sacs entiers de costumes. Ils ont pioché aussi dans les chaussures, dans les bottes", ajoute Hélène Corre.