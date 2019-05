Comme tous les jeudis de l’Ascension, Rezé fête les caillebottes

Rezé, France

C'est la tradition du jeudi de l'Ascension, quartier Ragon, à Rezé : la fête des caillebottes. Depuis environ un siècle, sur la place du champs de foire, on vient célébrer le beau temps en se régalant de caillebottes. Mais de quoi s'agit-il ?

La texture du yaourt sans l'acidité

La caillebotte, c'est un dessert un peu oublié mais traditionnel de tout l'ouest de la France. Il s'agit de lait caillé, comme son nom le laisse deviné. C'est un peu ferme donc, mais pas du tout acide comme le yaourt qui l'a détrônée dans les années 50-60. Sans doute parce que les caillebottes, c'est bon, mais ça ne se garde pas.

150 litres fabriqués ce jeudi matin pour être dégustés quelques heures plus tard

Celles de la fête du quartier Ragon - 150 litres - sont fabriquée le matin même par six ou sept dames de Rezé avec du lait frais qui est chauffé à environ 35 degrés ("à la même température que le lait qui sort du pis de la vache", conseillent les experts) puis donc caillé. Au départ, ça se faisait avec une plante, la chardonette, et maintenant avec de la présure qui est achetée en pharmacie.

Avec de la cannelle ou du café, comme dans le bocage vendéen

La texture est "frissonnante", comme l'a écrit Charles Monselet. Et la caillebotte est très rafraîchissante. On la mange le plus souvent sucrée, aromatisée avec du chocolat, pour les enfants, de la cannelle ou du café, comme dans le bocage vendéen. Mais certains la préfèrent salée, avec de la ciboulette.

Ragon, un ancien village de fermes et de cultures

Mais alors, pourquoi est-elle fêtée tous les jeudis de l'Ascension à Rezé ? Cette partie de l'histoire semble s'être perdue. Ce qui est sûr, c'est que le Ragon d'il y a un siècle n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il y a un siècle, c'était un village avec de nombreuses fermes.

Pour goûter la caillebotte, c'est à partir de 15h, ce jeudi après-midi, sur la place du champs de foire, quartier Ragon à Rezé.