Cet été, la compagnie du Facteur Théâtre a lancé un appel aux volontaires pour participer à son spectacle intitulé "La Grande aventure rémoise 14-18" dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre. Une trentaine de passionnés de théâtre, novices et confirmés, ont répondu à l'appel.

Reims, France

Ça y est, les répétitions ont commencé pour une trentaine de volontaires, passionnés de théâtre. Ils sont anonymes et ils monteront bientôt sur scène pour un grand spectacle à Reims. Une initiative lancée par la compagnie marnaise du Facteur Théâtre. La pièce intitulée "La grande aventure rémoise 14-18" sera jouée le 28 septembre au Cryptoportique de Reims, dans le cadre des commémorations de la Première guerre mondiale.

"Les pépètes"

Cet été, la compagnie Facteur Théâtre a lancé un appel aux bénévoles pour endosser le rôle de figurants, costumes d'époque à la clé, mais pas seulement. Certains devront même donner la réplique devant des centaines de spectateurs. Pour Virginie, une volontaire, c'est une grande première. En répétition, "j'avais la chair de poule rien qu'en lisant mon texte," confie-t-elle.

"Là, j'ai un peu les pépètes. C'est un défi d'être face au public, surtout que je suis une grande timide."

En tout, une trentaine de bénévoles ont répondu à l'appel. Parmi eux, des débutants comme Virginie ou des confirmés comme Ninon, 18 ans, élève au Conservatoire de Reims. La compagnie peut également compter sur Jacques. Ce retraité de 72 ans est passionné d'histoire et de théâtre. "Moi, j'aime tout dans le théâtre : être sur scène, les costumes et la mise en scène."

Des répétitions presque tous les soirs

Forcément, un tel spectacle se prépare. Plusieurs réunions de travail sont organisées depuis le 11 septembre. Désormais, il y en a presque tous les soirs. La répétition générale est prévue le 27 septembre, veille du grand spectacle au Cryptoportique, place du Forum à Reims. "Nous avons créé plusieurs groupes de travail, détaille Alberto Lombardo, un des auteurs. Celui du marché, pour évoquer les ravitaillements pendant la guerre, celui des rumeurs, celui des transports et un dernier groupe sur la cathédrale."

"Tout cela sera entremêlé avec des avis à la population et des discours du maire de l'époque, le docteur Jean-Baptiste Langlet".

Les textes du spectacle se basent sur des documents historiques, confirme Didier Lelong, le directeur artistique de la compagnie. "Ces avis ont été promulgués par la ville et les autorités allemandes à partir d'août 1914, explique-t-il. Et c'est marrant parce que ces avis, on pourrait les entendre maintenant."

Pour assister à "La grande aventure rémoise 14-18", rendez-vous le 28 septembre au Cryptoportique de Reims à 18h. L'entrée sera libre.