Commémorations de la Grande Guerre : Saint-Haon-Le-Châtel rend hommage à un homme de l'ombre

Jean-Jules Jusserand, ce nom ne vous dit sans doute rien. Diplomate Français et ambassadeur à Washington pendant la 1e Guerre Mondiale il a œuvré en coulisses pour que les Etats-Unis entrent en guerre auprès de la France contre les Allemands. Ce week-end, son village lui rend hommage.

On se souvient évidemment des généraux qui vous font gagner les guerres. Mais peut-être moins de celles et ceux qui se sont battus pour ne pas qu'elles s'éternisent. C'est le rôle, de l'ombre, qu'a joué Jean-Jules Jusserand. Ambassadeur aux Etats-Unis pendant 20 ans, il avait noué un formidable réseau comme l'explique Lionel Monroe l'un des organisateurs des commémorations de Saint-Haon-Le-Châtel : "Il avait cette capacité à se lier avec les grands hommes et il avait été particulièrement proche notamment du président Théodore Roosevelt avec qui il jouait au tennis. C'est grâce à ses relations qu'il a pu arriver à œuvrer pour l'entrée en guerre des Etats-Unis"

"Il avait un accès direct à la maison blanche" - Lionel Monroe, organisateur des commémorations

Autour du portrait de Jean-Jules Jusserand, ses arrières petits neveu et nièce © Radio France - Kevin Boderau

Jean-Jules Jusserand à passé tous les étés de son enfance à Saint-Haon-Le-Châtel alors qu'il suivait ses études à Lyon. Même lorsqu'il était au Etats-Unis, il revenait fréquemment dans un village où sa famille possédait plusieurs propriétés. Une histoire qu'il a fallu en quelque sorte "déterrer" et transmettre aux habitants du village. Une histoire qu'a pris beaucoup de plaisir à découvrir le maire, Yves Durand : "Moi j'ai des lettres de mon grand-père qui dit à son épouse , "ça y'est les américains sont arrivés on va enfin pouvoir y arriver" et Jusserand a eu un rôle déterminant".

Un week-end de commémorations

Une habitante du village décore sa maison pour les commémorations © Radio France - Kevin Boderau

Pour mettre en place ce week-end de commémorations du centenaire de la Grande Guerre et de l'entrée des Etats-Unis dans le conflit, une cinquantaine de bénévoles du village se sont mobilisés depuis plus de deux ans. "Il y a un bel engouement" précise Lionel Monroe, "Il y a des visiteurs qui viennent des quatre coins de la France. L'attachée culturelle des Etats-Unis viendra également pour les commémorations et puis nous aurons des conférenciers de haut niveau".