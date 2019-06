Commémorations du 6 juin : la Côte d'Opale, cette terre où les Allemands attendaient le débarquement des Alliés

C’était évident, au regard de la proximité des côtes anglaises, le débarquement aurait lieu sur le littoral du nord. Les Allemands avaient donc verrouillé la Côte d'Opale, la partie la plus dense du Mur de l’Atlantique. A Audinghen, la batterie Todt témoigne de cet amoncellement de béton et d'acier.

Audinghen, France

Au cap Gris-nez, près de Boulogne-sur-mer, la batterie Todt est devenue le musée (privé) du Mur de l‘Atlantique. C’est Fritz Todt qui a dirigé la construction de ces blockhaus de béton. Les travaux ont duré un an, jours et nuit, à cheval sur les années 1941 et 1942, pour 4.500 hommes.

Une des quatre "tours" de la batterie Todt a été transformée en musée du Mur de l'Atlantique, à Audinghen, près de Boulogne-sur-mer © Radio France - Matthieu Darriet

Clément Pouffary est le directeur du musée : "Ce sont des tours qui ont été construites par la marine de guerre allemande. A l'intérieur, se trouvait un canon de 380 mm, ce qui formait une batterie dite aveugle, (commandée par radio) pour pouvoir tirer en cas de passage de bateau ennemi ou tirer sur l'Angleterre."

Il s'agissait, pour les Allemands, de montrer qu'ils étaient bien présents de ce côté de la Manche.

Les Allemands avaient fait du secteur une zone totalement interdite. Ils avaient éloigné les habitants et rasé les fermes. C’était donc l'isolement pour les jeunes marins, d’à peine 16 ans, qui occupaient la batterie.

Après l'échec des projets allemands de débarquement en Angleterre, la batterie Todt est renforcée avec une ligne de cinq canons sur rail, entre Calais et Boulogne. © Radio France - Matthieu Darriet

Clément Pouffary poursuit : "Ils pouvaient vivre avec de l'eau des vivres pendant environ une quinzaine de jours. C'était comme dans un bateau, les couloirs sont des coursives et les escaliers sont des échelles de coupée. Il y avait 18 hommes en permanence pour le tir."

Libérée en septembre 1944

Finalement, la batterie Todt fonctionnera deux ans (environ 200 tirs), et sera renforcée par des canons plus gros encore, sur rails. Il y en aura cinq entre Calais et Boulogne. Les Canadiens arriveront fin septembre 1944, après des bombardements sur le cap Gris-nez.