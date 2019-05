Comment admirer l'Hermione à Ouistreham ?

Ouistreham, France

Partout où elle passe, l'Hermione rencontre un succès populaire. Comme ce fut le cas à Cherbourg il y a quelques jours, de nombreux visiteurs sont attendus jusqu'à vendredi à Ouistreham. La municipalité table sur 35 000 à 40 000 personnes qui s'approcheront de la réplique de la frégate de La Fayette. Seulement 5 000 privilégiés pourront monter à bord. Déjà 3 500 tickets ont été vendus. Il en reste 1 200 à la vente, ils seront attribués au compte-goutte en fonction des visites. Il est donc toujours possible de visiter l'Hermione, en se rendant sur place, mais sans être assuré d'obtenir un billet.

Un plan de stationnement et de circulation spécifique

L'Hermione sera amarrée sur le quai Charcot, face au port de plaisance. Un village de la mer avec de nombreuses animations (produits et vêtements de la mer, activités, village d'époque...) entourera le navire. Pour accueillir les visiteurs, la ville de Ouistreham met en place un plan de stationnement et de circulation spécifique (voir ci-dessous) pour permettre un accès le plus fluide possible. Toutefois, le secteur sera compliqué. Il faudra prendre son mal en patience, favoriser le co-voiturage et la marche.

X parkings à disposition dont 2 pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Une navette toutes les 10 minutes entre le parking Prairies de la mer et le village de l'Hermione

Un arrêt "spécial Hermione" pour les bus de la ligne 61 du réseau Twisto

Deux parkings à vélo, l'un à l'entrée du village au nord, l'autre au sud sur le chemin de hallage