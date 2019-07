Comment avez-vous vécu l'arrivée de l'Homme sur la Lune en 1969 ?

Il y a 50 ans, l'Homme posait le pied sur la Lune avec cette phrase mythique de Neil Armstrong "That's one small step for man one giant leap for mankind", " Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'Humanité". Comment avez-vous vécu le déroulement de cet exploit ?