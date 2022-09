Ce dimanche 25 septembre, plus de 10.000 coureurs sont attendus à Tours pour le marathon et les 10 et 20 km. Pour permettre l’organisation et la sécurisation de cet événement, les parcours sont fermés aux véhicules. Pour circuler et stationner, des parkings et itinéraires sont mis en place.

Comment circuler et stationner à Tours pendant le marathon et les 10-20 km ?

Le marathon de Tours, couplé aux 10 et 20 kilomètres, est devenu un évènement majeur dans l'univers du running en France. Chaque année, ce rendez-vous attire plus de 10.000 coureurs et autant de spectateurs en cœur de ville, tout en mobilisant plus de 800 bénévoles. Ce dimanche 25 septembre, mieux vaut oublier la voiture dans le centre-ville de Tours, la circulation mais aussi le stationnement sont strictement interdits sur le parcours.

Comme le précise l'arrêté de la préfecture d’Indre-et-Loire concernant la sécurisation du passage du Marathon Touraine Loire Valley, la circulation et le stationnement sont interdits sur l’ensemble du parcours, à commencer par la place Anatole France, lieu de départ et d'arrivée.

Stationnement et circulation interdits sur le parcours

Les stationnements résidents, privés, commerciaux sont également interdits, à compter du samedi 24 septembre à 14h et jusqu’au dimanche 25 septembre à 20h sur le trajet en centre-ville. Une signalétique précise dédiée à l’évènement est affichée. Un plan en ligne est accessible.

Le plan des lieux de passages du marathon de Tours en centre-ville.

Les riverains doivent garer leur voiture hors du périmètre de la course

Pour les habitants à proximité du parcours, il est vivement conseillé de garer votre véhicule en dehors du périmètre de la course et notamment en dehors des rues donnant accès aux rues concernées par le parcours, dès le samedi 24 septembre. Des déviations sont mises en place pour assurer la bonne circulation pendant la course.

Les parkings sont ouverts sauf Anatole France

Le stationnement est strictement interdit sur le parcours de la course mais la plupart parkings payants tourangeaux sont ouverts ce dimanche, à l'exclusion du parking Anatole France. Il est conseillé d'opter pour un des sept parkings relais de l'agglomération tourangelle et rejoindre le centre-ville en tram ou en bus.

Accéder en transports en commun

Fil Bleu, en charge des transports en commun sur l'agglomération de Tours, précise que son réseau est renforcé le dimanche 25 septembre avec un tram toutes les 12 minutes à partir de 7h et tous les parkings relais sont ouverts.

En Tram, pour rejoindre la place Anatole France, Fil Bleu conseille deux arrêts, celui de la gare de Tours (à 10 minutes à pied du lieu de départ) et place Choiseul (à 5 minutes de la place Anatole France). En bus, Fil Bleu conseille les arrêts "Gare Vinci" (via les lignes 2, 5, 34, 57) et "Gare de Tours" (via les lignes 3, 11, 17, 19).

Comment circuler à La Riche ?

Sur la commune de La Riche, la circulation est interdite sur la levée du Cher, boulevard Louis XI, avenue du Couvent des Minimes, rue des Hautes-Marches, rue Léon Bourgeois, rue de la Mairie et place Sainte-Anne (partie nord).

Après La Riche, la circulation ne sera quasiment pas impactée, et pour cause les coureurs empruntent le circuit de la Loire à Vélo en bord de Cher par Ballan-Miré, Savonnières, Saint-Genouph.

Horaires de départ