Depuis quelques semaines, les contenus des médias -dont ceux de France Bleu Pays de Savoie- sont moins visibles sur Facebook. Vous voyez plus les publications de vos proches et beaucoup moins nos reportages, émissions ou vidéos. Voici comment ne rien louper de nos posts sur votre mur Facebook.

Peut-être l'avez-vous remarqué ou est-ce passé un peu inaperçu, Facebook a opéré quelques changements sur votre mur il y a quelques semaines. Le réseau social a revu les règles de visibilité des contenus postés par les pages, comme les posts de la page de France Bleu Pays de Savoie. En conséquence, vous voyez davantage les contenus de vos proches et amis et beaucoup moins régulièrement nos publications sur votre fil d'actualités. Découvrez ci-dessous comment continuer à vous informer sur Facebook avec France Bleu Pays de Savoie et donc comment commenter et réagir à toutes nos publications.

Comment continuer à vous informer sur Facebook avec France Bleu Pays de Savoie depuis votre ordinateur ?

Il suffit de préciser à Facebook que vous souhaitez continuer à voir en priorité nos contenus, nos jeux, nos vidéos et photos, nos reportages, nos messages et tous les renseignements sur nos émissions. Il suffit de vous rendre sur la Facebook de France Bleu Pays de Savoie que vous avez déjà likée ("J'aime"), et de cliquer sur le bouton accolé à droite ("Déjà abonné"). Choisissez ensuite "Voir en premier". Ainsi, vous verrez nos publications, aux côtés de celles de vos proches et amis, dès que vous vous rendrez sur votre mur. C'est tout simple, regardez l'image ci-dessous.

© Radio France - Xavier Demagny

Pour être au courant rapidement de nos publications, vous pouvez aussi activer les notifications de Facebook pour être averti instantanément dès que nous publions un contenu ou que nous réalisons une vidéo en direct comme lors de l'émission cuisine de France Bleu Pays de Savoie en matinée, du lundi au vendredi.

Et sur l'application et le site mobile ?

Sur mobile, dans l'application ou le site mobile Facebook, la procédure est assez similaire mais l'interface change. Dans le menu "Abonné(e)", choisissez "Voir en premier" sur le site mobile. Dans l'application, choisissez cette option dans vos paramètres de notifications.

© Radio France - Xavier Demagny

© Radio France - Xavier Demagny

