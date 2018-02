Que sait-on de la communauté chinoise qui fête le nouvel an en France à partir d'aujourd'hui ?

Par Damien Robine, France Bleu Auxerre

Durant le nouvel an chinois, des animations vont avoir lieu durant 15 jours pour fêter le passage à la nouvelle année du Chien de terre. Il symbolise fidélité, loyauté et générosité. Et pour les chinois qui vivent en France c'est un moment très attendu