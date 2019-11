Le jour J du marathon de la Rochelle, comment gérer le fameux mur du 30ème km quand les jambes font mal et qu'on manque d'énergie ? Des réponses de notre coache sportive.

Comment gérer le "mur" du marathon ? et si c'était (aussi) dans la tête ?

A partir du 30ème, du 35ème km du marathon le coureur à pied à de fortes "chances" de rencontrer le "mur". On manque d'énergie, on a les jambes ou dur ou en coton. Alors outre l'aspect physiologique on peut aussi se préparer mentalement. Les conseils de Claire, notre coache sportive.