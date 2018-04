Qui ne connaît pas Claude Nougaro ? Le chanteur et poète toulousain, décédé en 2004, aurait pourtant pu tomber dans l'oubli s'il n'y avait pas eu le carnaval de Toulouse.

En mars 1987, Nougaro est le "Roi fou" du carnaval. Il compose une chanson spécifiquement pour la ville rose qui l'a vu naître en 1929.

Jean-François Laffont, fondateur du Cocu, le Comité d'organisation du carnaval unifié, en 1982 se souvient parfaitement de ce moment.

On tenait Nougaro avec deux cordes , il y avait deux pompiers derrière lui et il nous disait : "Surtout les copains, ne me lâchez pas!" Il a chanté devant des milliers de personnes en liesse. Ensuite, on est allés le chercher avec une nacelle sur le toit du Capitole, il est descendu sur un camion sono et a embrasé les rues de Toulouse. - Jean-François Laffont, fondateur du Cocu