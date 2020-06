Comment le coronavirus en Asie a créé une pénurie de vélos dans l'Yonne

Avec le retour des beaux jours et les vacances d'été qui arrivent à grands pas, vous êtes nombreux, dans l'Yonne, à vouloir acheter un nouveau vélo pour parcourir nos belles routes déconfinées. Mais ce n'est pas si simple. Cédric, par exemple, cherche un VTT depuis deux semaines en prévision de ses vacances en Bretagne... Sauf qu'après avoir prospecté en magasin : "On m'a annoncé que le VTT que je souhaitais commander ne pouvait être là qu'au mois d'octobre ! Il n'y avait plus de vélo à vendre, surtout pas le modèle que je voulais, en milieu de gamme. Il restait quelques vélos hors de prix..."

"On est approvisionné au mieux en septembre, et on a déjà des commandes pour octobre, novembre, décembre..."

Valérian Guenin, propriétaire du magasin éponyme à Auxerre, confirme cette tendance : "C'est à flux tendu partout. Aujourd'hui, pour toute commande passée, on est approvisionné au mieux en septembre, et on a déjà des commandes pour octobre, novembre, décembre..." Et l'explication est simple. Il y a, d'une part, une hausse de la demande, notamment pour les VTT, les vélos "familiaux" et électriques : "C'est sans doute l'effet post-confinement, les gens ont envie de sortir. On a une demande minimum 30% supérieure à d'habitude", confie Valérian Guenin.

Mais il y a une autre raison, bien moins réjouissante, à cette pénurie : "La dépendance de l'industrie du cycle à l'Asie. Même si les vélos sont assemblés en Europe, en France ou en Espagne, 95% des composants viennent des pays asiatiques. Et comme l'Asie n'a rien produit de fin décembre et jusqu'à début avril à cause du coronavirus, le temps de relancer la machine, de réapprovisionner les usines, on a plus rien à vendre."

Même les marques françaises subissent la pénurie

Dans les grandes enseignes, c'est pareil : chez Décathlon, les rayons "vélo" sont presque vides. Et même les marques françaises sont à la peine : "tout le monde est à sec !", confirme Manuel Carvalho, ancien coureur cycliste et revendeur pour Lapierre dans son magasin auxerrois. Ici, une vingtaine de vélos sont encore en rayon. "D'habitude, j'en ai 60, j'en mets partout, j'en accroche au plafond... En ce moment, j'ai autant de stock qu'un mois de janvier." L'usine Lapierre est pourtant basée tout près, aux alentours de Dijon, à 150 kilomètres d'Auxerre. "L'assemblage se fait là-bas. Mais c'est pareil : la marque s'approvisionne en Asie pour les composants... C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était tous liés. On est tous dépendants !"

Entre la production et la vente, il s'écoule plusieurs mois

Comment expliquer que le délai de livraison soit si long ? Valérian Guenin détaille : "Aujourd'hui, après la sortie d'usine, les produits doivent d'abord monter dans des containers, qui naviguent un mois en mer. Ensuite, ils arrivent dans des grands ports, où il faut décharger, détaxer, dédouaner... Ensuite ça remonte dans des camions, c'est redispatché aux usines, les usines assemblent - avec le temps de fabrication nécessaire, et ensuite enfin les usines nous renvoient les vélos. Donc on perd facilement trois mois." Si vous comptiez acheter le vélo de vos rêves dans les prochains jours, il faudra donc vous armer de patience. Et si vous ne pouvez pas attendre, pensez aussi à la location de vélos, ou aux petites annonces.