Comment le "débarquement des Parisiens" a été vécu dans l'Eure

Ce week-end prolongé de l'Ascension était le premier long moment déconfiné depuis quelques semaines. Une liberté provisoire, dans un rayon limité, mais bienvenue. La Normandie est souvent la destination privilégiée des Franciliens en quête de dépaysement, mais cette fois, impossible de rallier les côtes, il a bien souvent fallu s'arrêter à la frontière de Rouen, exclue de peu du rayon de cent kilomètres depuis Paris.

Face à cela, l'Eure et principalement l'est du département a eu la cote. A Lyons-la-Forêt, petit village à trente kilomètres de Rouen, il y a eu du monde, "et c'est un euphémisme", ironise le maire, Thierry Plouvier. Les 300 kilomètres de chemins forestiers ont attirés du monde, alors il a fallu prévoir : "Nous avons agrandi le parking, rouvert toutes les toilettes publiques et doublé les corbeilles de propreté, et cela s'est bien passé." Seule crainte de l'édile, des visiteurs qui s'aventurent un peu partout, y compris sur les propriétés privées, mais le week-end s'est déroulé sans souci.

Plus à l'est, aux Andelys, on est à une vingtaine de kilomètres de l'Île-de-France. La ville a pour elle sa localisation, mais aussi son château Gaillard, vraie attraction touristique. "Il y a eu énormément de monde, avoue le maire, Frédéric Duché. Beaucoup de regroupements, pas forcément de distanciation physique, quelques excès et débordements, mais rien de très grave. On avait la police municipale et des renforts de gendarmerie pour canaliser et surveiller aux abords du château et en bord de Seine." Le donjon du château était ouvert au visite, mais uniquement sur réservations, et a fait le plein tout le week-end.

Le maire avait tout de même un regret, d'ordre économique : "Les restaurant et les bars ne sont pas ouverts, alors les gens sont venus avec un panier pique-nique. On préfère qu'ils consomment local ! Mais on était content de les recevoir et on espère qu'ils vont revenir !"

Pour Thierry Plouvier, c'était même une grande répétition pour le week-end de la Pentecôte, la semaine prochaine, qui attirera aussi les touristes.