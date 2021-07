Comment le pass sanitaire sera-t-il appliqué dans les musées d'Orléans ?

A partir du mercredi 21 juillet, le pass sanitaire sera exigé à Orléans pour visiter le MOBE et les collections permanentes du Musées des Beaux-Arts, mais pas pour l'exposition temporaire consacré à Velázquez ni pour la Maison de Jeanne d'Arc et l'Hôtel Cabu. Explications.

Le pass sanitaire ne s'appliquera pas de manière uniforme dans les musées de la ville d'Orléans à partir du mercredi 21 juillet : il sera obligatoire pour accéder au MOBE (le Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement) et aux collections permanentes du Musée des Beaux-Arts. En revanche, on n'en aura pas besoin pour visiter l'exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts (consacrée au St Thomas de Velázquez), la Maison de Jeanne d'arc et l'Hôtel Cabu (musée d'histoire et d'archéologie) qui rouvre mardi prochain 28 juillet, après rénovation de ses façades.

"Essayer de ne léser personne"

"Le bon sens nous a guidés, ainsi que la volonté de frustrer le moins possible les visiteurs", explique Olivia Voisin, la directrice des musées d'Orléans. Au Mobe et au Musée des Beaux-Arts, il est impossible d'imaginer une jauge réduite à 50 personnes, alors que nous avons pendant l'été jusqu'à 500 visiteurs par jour ! En revanche, il est possible de le faire pour les 3 autres lieux, y compris pour l'exposition temporaire qui a son propre espace, bien délimité, et qui est tout de même l'événement culturel de l'été à Orléans : il nous semble important de ne léser personne." Dans ces 3 derniers lieux, la jauge sera donc limitée à 49 personnes simultanément.

"« Dans la poussière de Séville... sur les traces du Saint Thomas de Velázquez » : c'est l'exposition-événement jusqu'au 14 novembre au musée des Beaux-Arts d'Orléans © Radio France - François Guéroult

Dans la pratique, le pass sanitaire sera vérifié dès l'entrée du MOBE et du Musée des Beaux-Arts. "Nous avons habilité une dizaine de nos agents pour le faire, en privilégiant ceux qui parlent anglais pour répondre aux questions des touristes", précise Olivia Voisin. Il n'y aura pas de contrôle d'identité, sauf en cas de doute sur la validité du pass sanitaire. "Nous voulons que cela reste le plus fluide possible, la visite d'un musée doit d'abord être un plaisir."

"Les musées de nouveau stigmatisés"

Malgré tout, Olivia Voisin ne cache pas une certaine forme d'incompréhension vis-à-vis de cette mesure. "Cela arrive brutalement, et une fois de plus, les musées sont les premiers à l'appliquer, alors qu'en temps normal, nous avons déjà la règle d'1 visiteur pour 5 mètres carrés, les parcours sont imposés et les visiteurs ne se croisent quasiment pas, relève la directrice. Pour un touriste, c'est plus facile de faire du shopping que d'aller au musée, c'est un peu paradoxal. On a un peu le sentiment d'être stigmatisés."

"C'est assez paradoxal qu'on exige des musées d'être parmi les premiers à appliquer le pass sanitaire" regrette Olivia Voisin © Radio France - François Guéroult

A noter qu'une formule similaire a été retenue pour les médiathèques d'Orléans : le pass sanitaire sera obligatoire à compter du 21 juillet à la médiathèque centrale (place Gambetta), mais il ne sera pas exigé dans les médiathèques de proximité (Argonne, Blossières, Madeleine, St Marceau et Genevoix à la Source), où sera appliquée la jauge de moins de 50 personnes.