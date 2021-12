A l'ère du Covid, le Père Noël porte la visière

À une semaine du réveillon, les achats de Noël s'accélèrent. Dans la galerie commerciale des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps, les petits qui accompagnaient leurs parents ce mercredi ont eu l'excellente surprise de croiser… le Père Noël ! Certains étaient venus spécialement pour prendre une photo avec lui, et l'homme en rouge a pris quelques petites précautions. "Je suis vacciné et j'ai une visière !", précise celui qui fait le voyage ici chaque année depuis trois ans. Il prend des photos avec les familles, et les parents peuvent ôter le masque le temps du cliché "dans la mesure où ils regardent devant eux, sans me regarder".

Des contacts restreints

A gauche et à droite, le mobilier illuminé permet de distancier un peu les familles. Par contre, les marques d'affection habituelles sont limitées… "Je ne peux pas embrasser les enfants. Ce n'est pas facile à vivre, mais on fait avec", dit le Père Noël, une pointe d'émotion dans la voix.

On est obligé de s'envoyer des bisous par les gestes.

L'esprit de Noël conservé

Peu importe pour les familles, qui trouvent cette visière tout à fait discrète. "À Amboise, le Père Noël avait carrément le masque, mais là, c'est plus agréable. On le voit quand même", lance une maman. "Mes filles ont vu le Père Noël et elles étaient très contentes, elles ont besoin aussi de cette magie-là", renchérit une autre, avant de les prendre en photo avec la lutine.

Un petit garçon, Diego, s'approche pour transmettre sa liste de cadeaux. Ce n'est pas cette visière qui l'intrigue, mais autre chose... "Avant il n'était pas vieux, mais là, il est vieux le Père Noël !"nIl faut vraiment le vivre pour se rendre compte à quel point les enfants sont contents, reprend l'intéressé, rieur. "Il y a beaucoup de bonheur, même chez les adultes."

Le Père-Noël et sa lutine sont aux Atlantes tous les mercredis, samedis et dimanches ainsi que tous les jours des vacances scolaires jusqu'à Noël ! Le mercredi matin, des créneaux sont réservés pour les enfants atteints de troubles autistiques ; la lumière est tamisée et les guirlandes éteintes pour l'occasion.