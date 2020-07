Comment les festivals de Midi-Pyrénées se réinventent cet été

Beaucoup de festivals, notamment de musique, ont été annulés cet été 2020 en Midi-Pyrénées à cause du Covid-19 mais de nombreux organisateurs ont tout fait pour se réinventer et ne pas abandonner leur public. Tour d'horizon non exhaustif !

Pas facile de renoncer aux festivals qui rythment normalement notre été en Midi-Pyrénées. Et pourtant les annulations se sont multipliées à cause du Covid-19. On peut citer par exemple celle du mythique Jazz in Marciac, dans le Gers, du jamais vu en 40 ans. On pense aussi à Montauban en scènes, où Vitaa et Slimane ou encore Soprano étaient programmés ; ou encore Rio Loco à Toulouse. Malgré cela, certains ont réussi à se maintenir en réduisant la voilure et beaucoup se réiventent.

Des rendez-vous sur les réseaux sociaux

Pause Guitare, à Albi, par exemple, a organisé des concerts live sur les réseaux sociaux et des interviews d'artistes, mais l'équipe s'est aussi invitée des Tarnais."On a fait des gros délires chez les habitants, ma femme et moi notamment on a fait semblant de jouer un titre, déguisés comme des fadas ! On ne voulait pas laisser de page blanche cette année", s'amuse Alain Navarro, le président. Le festival a par ailleurs réussi à reprogrammer la majorité de ses artistes entre le 6 et le 11 juillet 2021. "Il faut souligner que toutes les collectivités, la Ville, le Département et la Région, ne nous ont pas retiré les subventions et grâce à cela on peut survivre", tient à souligner Alain Navarro.

On pense aussi au Festival des Voix, des lieux, des mondes, de Moissac. Prévue du 12 au 20 juin, la 24e édition a été non pas annulée mais repoussée. Cette édition "bis" avec une quinzaine de concerts se tiendra sur deux week-ends "prolongés": du 9 au 13 septembre et du 8 au 11 octobre. "On a du annuler des concerts, Dido et Yannick Noah notamment. C'est un déchirement, d'autant qu'on avait prévu pour cette édition une jauge à 5.000 personnes dans un nouveau lieu au bord du Tarn. Et là nous revenons à une jauge à 1.000 personnes ( au Hall de Paris)", explique Jean-Marc Fuentes, le directeur. En plus des concerts gratuits, de belles têtes d'affiches sont tout de même au programme, comme Irma, qui vient de terminer son troisième album, et Tiken Jah Fakoly, star du reggae moderne. Les tarifs sont revus à la baisse, autour de 25 euros la soirée, un pass "septembre" à 30 euros, un pass "octobre" à 40 euros et un pass global à 65 euros. Selon le directeur, environ la moitié des 500 personnes qui avait pris un billet a demandé à se faire rembourser et il espère que les concerts seront bien programmés sur les bords du Tarn à l'été 2021.

Des nouveautés

Du coté de Convivencia, il y aura non pas 16 mais 8 concerts gratuits sur le canal du midi, pour 200 personnes maximum et sur réservation. Le festival s'adapte donc : la jauge est réduite (et le concert du 23 juillet à Ramonville est déjà complet! ), les concerts ne sont plus sur la péniche mais à quai, à 19h et non plus 21h et les dates sont concentrées entre le 19 juillet et le 1er août (au lieu du 28 juin au 27 juillet), mais le coronavirus nous a permis d'innover dit Céline Vidal co-directrice. "Une série radio en huit épisodes est créée et on organise des concerts, le matin, réservés à des résidents d'Ehpad : à Grisolles (Tarn-et-Garonne), Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) et la Redorte (Aude). Ce sont des initiatives, notamment de musiciens classiques, qui jouaient dans des cours de maison de retraites pendant le confinement qui nous ont inspirées et on pense à pérenniser ce dispositif", détaille-t-elle.

Enfin, preuve que certains ont confiance en l'avenir de la culture : de nouveaux festivals se montent ! Ainsi, Christian Cappe, le créateur de celui de Luchon annonce qu'un nouveau rendez-vous dédié aux programmes jeunesse à la télévision se tiendra du coté de Tarbes du 21 au 25 octobre prochain, pendant les vacances scolaires. Baptisé "Ecran jeunesse", il proposera une compétition internationale de séries télévisées et/ou animées, de documentaires, d'émissions éducatives ou de divertissements ainsi que des avant-premières en présence des équipes de films ou des personnages stars des enfants. Ce festival sera accompagné d'un salon du jouet, jeu vidéo et livre, de spectacles et animations de rues ainsi que d'ateliers pédagogiques de découvertes du monde de l'image. Un volet réservé aux professionnels du secteur est également prévu.