Comment occuper les enfants pendant les vacances ?

Occuper les enfants pendant les vacances, ce n'est pas toujours évident. Mais on trouve toujours des solutions.

Parmi les possibilités, il y a les activités proposées par les municipalités dans l'Yonne.

Les vacances de Pâques qui riment notamment avec activités sportives.. A Sens par exemple , explique Philippe Sénéchal du service des sports de la ville , on propose un programme complet d’activités pour les enfants de 6 à 16 ans. "Pour ces vacances, l'activité escalade est très demandée. Le football aussi comme d'habitude, mais encore davantage cette année en raison du nouveau terrain synthétique. Sinon on a toujours des activités comme le tir à l'arc ou le roller qui ont la côte aussi ".

Mais il n'y a pas que le sport durant les vacances. Construire un hotel à insecte, fabriquer un livret en 3D pour reconnaitre les rongeurs. Le muséum d’Auxerre met en place des ateliers pour les petits de 3 à 7 ans accompagnés d'un adulte. Sophie est la conservatrice du musée. "Avec les plus petits , on propose un atelier sur l'alimentation des animaux. L'intérêt c'est que l'adulte et l'enfant sont à égalité. Ils font équipe pour résoudre le problème, jouer à un jeu ou fabriquer quelque chose. "

Et pour les parents qui travaillent il y a les centres de loisirs qui vont faire le plein durant deux semaines . Il faut s’inscrire en mairie. Après les enfants n'ont plus qu'à s'amuser et à se faire de nouveaux copains. L'autre solution , c'est de confier les enfants aux grands-parents, quand ils n'habitent pas trop loin.