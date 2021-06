Comment partir moins cher en vacances cet été ?

En cette mi juin, difficile de trouver la perle rare. La plupart des maisons individuelles sont déjà réservées, les prix de certaines locations explosent… Preuve que de nombreux Français veulent cet été profiter du pays déconfiné. Ils sont même plus nombreux cette année, d'après le dernier baromètre d'Europ Assistance, deux Français sur dix veulent partir, dont 27% à l'étranger, et parmi eux 36% comptent réserver à la dernière minute. Mais comment faire face aux prix qui flambent ?

Louer une maison individuelle, jouable ou pas ?

Une tendance qui pourrait s'expliquer par les différents confinements : les locations de maisons individuelles explosent. Sur le site PAP Vacances, 334.400 demandes de réservations ont été effectuées par des particuliers entre début janvier et fin mai de cette année, soit 31% de plus qu'en 2019 sur la même période. Dans certaines régions, les prix flambent, comme en Provence, en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie. Mais des endroits sont plus abordables, comme la baie de Somme ou le Cotentin.

Maison secondaire de certains pendant les confinements, les gîtes sont également très prisés cet été. En tentant par exemple de réserver un logement en juillet, trois semaines en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous pouvons observer qu'il ne reste que 40 gîtes de disponibles pour une famille de quatre, sur quelques milliers d'annonces, et il faut compter minimum 2.500 euros pour se rapprocher de la mer.

N'hésitez donc pas à choisir l'option de la montagne, prendre le grand air à moindre frais. D'après le dernier baromètre du comparateur Location-Vacances-Express.com, un logement de six personnes coûte au mieux 190 euros la semaine dans les Alpes du Nord, 218 euros dans les Pyrénées et 220 euros dans les Alpes du Sud.

Profitez des bons plans des départements

Les départements rivalisent d'idées pour attirer les touristes. Il existe de nombreuses initiatives. Le Chèque évasion dans la Manche, qui pour une nuitée de réservée vous permet d'obtenir 10 euros de réduction pour des activités touristiques. À Lyon, une nuit achetée, une nuit offerte dans la soixantaine d'hôtels partenaires. Dans les Bouches-du-Rhône, en échange d'une inscription sur le site MyProvence.fr, vous pouvez bénéficier de 100 euros de bons d'achat en coupons.

La Mayenne nous prend par les sentiments avec l'opération "Miam, la Mayenne à croquer" : pour tout achat d'un billet musée ou autre, 10 euros à dépenser dans les tables locales. Dans le sud-ouest, le département des Landes veut relancer son activité thermale. C'est l'opération "Landissimes Thermales 2021" : 1.000 bons de 100 euros aux 1.000 premiers curistes inscrits. N'oubliez pas, avant votre arrivée, de vous renseigner dans le département de votre séjour, à l'office du tourisme ou sur le site de la commune, pour connaître les potentiels bons plans.

Des aides pour les faibles revenus

La CAF permet aux familles éligibles de partir dans des résidences ou campings labelisés. Le montant de la prise en charge dépend de votre département. Maximum 500 euros dans le Doubs, 800 euros en Seine-et-Marne… L'association nationale des chèques vacances finance aussi une partie des séjours des 18-25 ans ou des séniors dans le besoin.

Et puis, pourquoi pas camper cet été ? C'est la solution la plus économique, mais à condition d'avoir le matériel ! S'équiper peut coûter cher. D'où le service location lancé par Decathlon. Il est possible de louer par exemple un pack pour deux : 12,5 euros par jour pour une tente, deux matelas/duvet et un maillet de camping.