Comment s'organise le pass sanitaire au Pont du Gard

Le Pont du gard n'y échappera pas, là aussi le pass sanitaire va devenir obligatoire. Un pass sanitaire ou un test RT-PCR négatif ou antigénique négatif moins de 48h sera demandé aux adultes âgés de 18 ans et plus à partir de ce mercredi 21 juillet pour accéder aux espaces de médiation (musée, film, ludo, expo temporaire). A partir du 1er août, le Pass sanitaire devient également obligatoire pour les espaces de restauration en intérieur comme en extérieur : le Bistro du Pont du Gard, le restaurant Les Terrasses, et Les petites Terrasses.

A partir du 30 août, cette obligation concernera également les visiteurs âgés de 12 à 17 ans.

Les enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas concernés par cette mesure.

Port du masque obligatoire : passage dans la canalisation, regroupements, accueil, boutique, espace de médiation.