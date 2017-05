Comment se rendre au meeting aérien de la BA 106 ?

La base aérienne 106 de Mérignac fête ses 80 ans dimanche 14 mai. 40 000 personnes sont attendues pour cet évènement. Le meeting aérien sera accessible uniquement par navettes gratuites. Les infos pratiques pour organiser vos déplacements.

En voiture

L'avenue de l'Argonne à Mérignac sera fermée à toute circulation 8h à 20h le dimanche 14 mai. Seuls les piétons et les vélos seront autorisés. Pour les automobilistes, le site du meeting sera donc uniquement accessible en navette via des parkings relais. 7 parkings au total. Ils se trouvent à Mérignac (parking Thalès et parking Merignac Soleil), à Martignas-sur-Jalle (parking situé sur l'avenue des Martyrs de la Résistance), à Saint-Jean-d'Illac (parking du complexe sportif des Badines et celui de la rue Mongran), à Pessac (parking Le Pacha et celui à côté de la gare). Dernier départ des navettes depuis les parkings vers la BA 106 à 17h. Côté circulation les sorties 10, 11a, 12, 13 et 14 en rocade extérieure risquent d'être particulièrement chargées.

En transports en commun

Pour se rendre sur le meeting en tram, il faut prendre la ligne A jusqu'aux arrêts 4 Chemins ou Gare de Pessac. Des navettes sont là aussi prévues pour accéder jusqu'à la base.

En train, il faudra s'arrêter à la gare de Pessac par TER ou celle de Bordeaux Saint-Jean. Depuis la gare Saint-Jean, il est possible de récupérer la ligne A à l'arrêt Porte de Bourgogne en empruntant la ligne C.

En bus, la liane 30 est directe, en descendant à la station Oscar Oriac. Les lianes 4 et 23 vous arrêtent à l'arrêt Poudrière où des navettes prennent ensuite le relais depuis le parking Le Pacha à Pessac. Les lianes 36 et 44 vous déposent à Gare de Pessac- Alouette où des navettes gratuites vous attendent sur le parking. Si vous prenez la liane 11, il est possible de s'arrêter à Thalès pour prendre les navettes depuis le parking-relais, ou bien à l'arrêt Martyrs pour prendre les navettes depuis l'un des parkings de Martignas. Avec la liane 1, il faut s'arrêter à la station Mérignac Soleil pour prendre les navettes.

France Bleu Gironde sera en direct du tarmac pour 6 heures d'émissions de 10h à 13h et de 14h à 17h

La base aérienne 106 à Bordeaux-Mérignac souffle ses 80 bougies