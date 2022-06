Comment visiter la réplique de la grotte Cosquer à Marseille ?

Ce sont pas moins de 6000 personnes qui sont attendues à la villa Méditerranée sur le J4 à Marseille ce week-end pour l'ouverture de la réplique de la grotte Cosquer. Plusieurs étapes les attendent dans ce bâtiment original, en forme de "L inversé", dont une partie est située en dessous du niveau de la mer.

Première étape : le club de plongée

La visite démarre au-dessus de la mer, en empruntant un ponton conduisant jusqu’au club de plongée restitué dans le même esprit que celui d’Henri Cosquer dans les années 80 à Cassis, où était installé le plongeur-scaphandrier qui a découvert la grotte qui porte son nom. Les visiteurs pourront y déambuler avant la visite à proprement parler de la reconstitution de la grotte.

Deuxième étape : la plongée sous le niveau de la mer

La descente s’effectue ensuite grâce à un ascenseur simulant un caisson de plongée pour rejoindre la base sous-marine du musée.

Une fois sous le niveau de la mer, les visiteurs ne circulent pas à pied. Ils vont embarquer à bord de modules autonomes, des voiturettes de six places, sur le modèle de ce qui existe par exemple dans les parcs d'attraction, et qui circuleront sur des tranchées. Ces modules qui permettent de découvrir les 1750 m2 de la grotte peuvent aussi s'orienter à 360° pour observer toutes les répliques de dessins et gravures. Les visiteurs seront aussi accompagnés d'un audio-guide enregistré par l'acteur Philippe Caubère. La visite dure 35 minutes.

Visite à bord de modules autonomes © Maxppp - VALERIE VREL

Fin de la visite : on poursuit les explications scientifiques

De retour au dessus du niveau de la mer, les visiteurs peuvent circuler dans plusieurs espaces du musée pour d'autres explications scientifiques. Dans l’amphithéâtre un documentaire inédit est diffusé, retraçant l’histoire de la découverte de la grotte par Henri Cosquer. Au troisième étage du bâtiment, la Galerie Méditerranée se visite ainsi en présence de médiateurs experts, pour y découvrir des reproductions grandeur nature d’espèces animales composant la faune sauvage des calanques à l’ère glaciaire, ou encore la reconstitution d’une femme Sapiens enceinte ainsi que des projections numériques et audiovisuelles sur l’histoire, la montée des eaux et le climat.

Infos pratiques : Cosquer Méditerranée ouvre tous les jours de 9h à 19, du 4 juin au 25 septembre. Du 26 septembre au 11 novembre : 9h30-19h30 et du 11 novembre au 31 mars : 10h-18h30. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans, mais attention, la visite de la grotte est impossible pour les moins de 3 ans. Tarif adulte : 16 euros.