Comment voir le meeting aérien de Pornichet

La quatrième édition du meeting aérien de Pornichet a lieu ce vendredi 25 août à partir de 15h30. La ville estime que 180.000 personnes devraient y assister pour voir, notamment, la Patrouille de France. En revanche, le gros porteur d'Airbus, l'A400M ne survolera pas le littoral. Il doit partir en mission à l'étranger. Comment y accéder ? Où se garer ? On vous dit tout ce qu'il faut savoir pour bien profiter du spectacle.

Important dispositif de sécurité

Dès 6h, ce vendredi matin, le stationnement sera interdit sur le boulevard des Océanides et sur une partie des rues adjacentes. À partir de 8h et jusqu’à 1h du matin au plus tard, le boulevard de mer sera entièrement fermé à la circulation, du boulevard de la République à l’avenue de Lyon (La Baule). Enfin, à partir de midi, un filtrage des piétons sera mis en place avec un contrôle des sacs (les objets en verre ou coupant seront interdits, ainsi que les vélos et autres trottinettes).

Comment y accéder ?

En voiture, il est conseillé d’arriver bien en avance et de se garer sur les parkings périphériques : Jacques Prévert (avenue des écoles), route d’Ermur, Hippodrome, 8 mai, ou encore Quai des arts. La plupart seront desservis par une navette gratuite à partir de 13h30, toutes les 30 mn (interruption pendant le meeting).

En transport en commun : il est également possible d’emprunter les navettes estivales gratuites Littoral et Villages, ou la Ligne 13 qui va de La Baule à Saint-Nazaire en passant par Pornichet.

À vélo : deux grands parkings à vélo seront ouverts sur le boulevard de la République (devant l’Office de tourisme) et du côté de l’avenue de Lyon.