Compte à rebours avant le 33ème marché de Noël de Montbéliard

C'est le rendez-vous le plus couru de Bourgogne-Franche-Comté, avec 470 000 visiteurs l'an dernier. La 33ème édition des "Lumières de Noël" de Montbéliard se prépare dans la continuité avec quelques évolutions. Invités d'honneur : les Pays de Savoie. Demandez le programme !

Montbéliard, France

A 16 jours du coup d'envoi des 33èmes Lumières de Noël, Montbéliard endosse peu-à-peu ses habits de fête. Autour du temple Saint Martin, les chalets se montent. Et les illuminations cernent la ville. La centaine d'agents municipaux peaufine l'installation.

115.000 leds, 220 chalets... l'édition 2019 en chiffres

220 chalets au total pour accueillir quelques 170 artisans. Côté lumières, 115.000 leds, 126 motifs, 45 arches et 42 pyramides. Sans compter les sapins et autres festons. Avec un invité d'honneur plutôt montagnard : les Pays de Savoie.

"On a la chance d'avoir une configuration resserrée autour du temple Saint Martin et de la vieille ville qui permet aux visiteurs de stationner leur véhicule pour parcourir ensuite les allées du marché de Noël à leur guise", explique Christine Schmitt, adjointe au maire chargé du tourisme et de l'animation.

Un marché toujours plus éco-responsable

Sur l'organisation, on reconduit les valeurs sûres avec quelques évolutions. Un marché toujours plus éco-responsable, avec les leds, des gobelets réutilisables, des poubelles de tri et une patinoire alimentée avec l'eau de la piscine de plein air.

Un effort a été consenti sur l'installation de lieux de convivialité pour partager soupe, tartiflette ou vin chaud. Les menuisiers du collectif Manifest' ont fabriqué une dizaine de "manges debout" en bois, avec tables et toit pour s'abriter de la neige ou de la pluie. Le comité des fêtes est une véritable PME sur ce marché de Noël avec quelques 130 bénévoles qui animent les stands de vin chaud.

Le verquelure, célèbre tissu du Pays de Montbéliard, à base de chanvre, lin et coton, revient cette année avec une livraison de Noël façonnée à Etupes avec un fil doré. Près de 700 mètres ont été tissés. De quoi ravir les fans.

Le marché de Noël 2018 © Maxppp - Lionel Vadam

Le budget de ce marché de Noël de Montbéliard s'élève à plus d'un million et demi d'euros si l'on inclut la disponibilité des agents municipaux, dont 250 000 euros rien que pour la sécurité.

à lire aussi Marché de Noël de Montbéliard : les grandes manoeuvres

à lire aussi Vin chaud et étoffe : le programme du 29e marché de Noël de Mulhouse dévoilé