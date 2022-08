Concarneau : la grande parade du Festival des Filets Bleus a fait son retour malgré la pluie

De longues rangées de cirés et de parapluies se massent le long du parcours. Ils sont venus nombreux, ce dimanche 14 août, pour le retour de la grande parade du Festival des Filets Bleus de Concarneau.

Manoa, elle, s'est installée sous la toile de la boutique où elle travaille. Un peu en hauteur, elle scrute le défilé, téléphone à la main. Elle a plusieurs amis qui défilent. "J'ai réussi à faire des photos, c'est parfait." Elle est heureuse de retrouver le festival après deux d'absence. "C'est _nos traditions qui sont représentées pendant 4 jours._"

"C'est important les traditions"

Pour la famille Mabit Aumont et Perron-Le Boulch, il était aussi impensable de louper le défilé. "On est là depuis 9h", explique Brigitte, capuche rabattue sur les yeux._"On est fier de notre Bretagne"_, s'exclame-t-elle. "C'est important les traditions, c'est fondamental", renchérit Marie-Pierre à ses côtés. "Ca porte au cœur." Alors, elles donnent de la voix et applaudissent pour encourager les participants qui défilent sous la pluie. "C'est dommage, on avait beau temps jusqu'ici", déplore Brigitte. Et ça lui fait un peu de peine pour tous les groupes. "C'est difficile pour les filles avec leur coiffe, elles sont obligées de tout réamidonner."

Et Brigitte sait de quoi elle parle. Marion, sa fille, a longtemps fait partie du cercle de Riec-sur-Belon. "Ca me donne des frissons d'être là", explique la jeune femme. Un défilé émouvant aussi pour la famille car, le frère de Marion, Pierre, défile dans le cortège pour la première fois.

"Heureux de représenter l'Aven"

Première fois oui, mais l'envie était depuis longtemps. "Je suis content de défiler, de représenter l'Aven", explique Pierre. Et pour lui, cela ne pouvait se passer qu'aux Filets Bleus. "Je suis originaire de Concarneau, j'ai fait mes études à Concarneau, je me voyais pas faire un autre défilé que celui-là." Et pour l'accompagner dans le cortège, Laëtitia sa femme. Reine des fleurs d'ajoncs en 2005, elle est heureuse dereporter le costume. "Malgré la pluie, le plaisir est toujours là."

_"_Depuis tout petit, on vient aux Filets Bleus. C'est notre culture, il faut qu'on puisse la pérenniser", explique la jeune femme.

Pierre, Mathéo, Laëtitia, Laurie, Maïwenn, Bertrand et Manon (de gauche à droite) ont défilé dans des costumes du territoire de l'Aven. © Radio France - Léa Giraudeau

Lors du défilé, Pierre, Laëtitia, leurs enfants et un couple d'amis, ont choisi de se présenter "individuel". C'est-à-dire qu'ils portent des costumes d'un même territoire, l'Aven en l'occurrence, mais d'époques différentes.