Concert confiné et "sans chichi" pour le groupe castelroussin Underdogs

C'était un concert très attendu par le patron du bar le "Sans Chichi", situé rue Grande à Châteauroux. Mais Nicolas Pernot a dû se faire une raison : impossible d'accueillir le groupe de rock indrien Underdogs et pour cause : lui, eux sont confinés à la maison, et l'établissement est fermé comme tous les autres en ces temps de confinement. Et pourtant il a eu la surprise de voir le groupe jouer pour lui et ses clients d'une façon originale : chaque musicien a joué de chez lui, quelques copains du groupe se sont même greffées à l'idée.

Cela donne un concert virtuel certes mais bien vivant et vitaminé à souhait qui nous permet quand-même de danser à la maison en attendant mieux.

Une belle façon de soutenir à leur façon ce bar qui devait les accueillir, et qui comme tous les autres doit rester fermé en ce moment. On ne sait pas encore quand les cafés, les restaurants pourront rouvrir, le gouvernement leur a promis une réponse fin mai. En attendant Nicolas Pernot le patron du Sans Chichi a visiblement apprécié le geste. La solidarité -et le rock'n roll- vaincront !