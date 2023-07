Concert d'Izïa en Mayenne : le V and B Fest' ne souhaite pas réagir aux propos polémiques de la chanteuse

La chanteuse Izïa est dans la tourmente alors que la saison des festivals a commencé. La fille de Jacques Higelin a tenu des propos polémiques lors d'un concert le jeudi 6 juillet près de Nice. Elle a imaginé comment le président Emmanuel Macron pourrait être lynché. Le parquet de Nice a ouvert une enquête pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit".

Ces propos suscitent de nombreuses réactions partout en France : ils ont été jugés scandaleux notamment par le maire de Marcq-en-Barœul dans le Nord. La Ville a décidé ce lundi 10 juillet d'annuler le concert d'Izïa prévu jeudi 13 juillet dans la commune. Le V and B Fest', de son côté, ne souhaite pas "faire de commentaires" sur cette affaire. Izïa doit se produire le 26 août sur la scène du festival organisé à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le maintien des concerts d'Izïa dépendra de "l'opposition qu'elle aura en face d'elle"

De plus en plus d'artistes tiennent des propos polémiques dans leurs chansons ou lors de concerts. En 2009, le rappeur Orelsan avait par exemple été déprogrammé du festival Les Francofolies à cause de sa chanson "Sale Pute". "Les festivals les plus puissants, les plus indépendants, mais aussi parfois les plus subventionnés, avaient choisi de maintenir la venue d'Orelsan. C'est vraiment une question de sensibilité, de fragilité, de solidité des festivals et des organisateurs vis-à-vis de la puissance publique vis-à-vis des élus locaux dans leur territoire", retrace Bertrand Dicale, journaliste spécialiste de la chanson française à Radio France. Les Francofolies ont annoncé ce lundi 10 juillet que le concert d'Izïa était maintenu le mercredi 12 juillet lors de la première soirée du festival.

Contrairement à certains festivals associatifs, le budget du V and B Fest' ne repose pas sur des subventions de collectivités locales : le festival est financé essentiellement par le groupe V and B. La mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne ne verse, par exemple, aucune aide financière au festival. Contrairement à la mairie de Marcq-en-Barœul, qui a pris position contre la venue d'Izïa car c'est la municipalité qui organisait le concert dans la commune, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne n'a pas donc souhaité faire de commentaire sur la présence de la chanteuse dans notre département.

Le concert d'Izïa pourrait toutefois être annulé dans certains festivals si la mobilisation contre la venue de la chanteuse devient trop importante. "Il ne faut pas oublier que Bertrand Cantat, pendant une ou deux saisons, a réussi à jouer de la musique en public, a réussi à faire de la musique avec des metteurs en scène de théâtre, a réussi à se montrer sur scène. Et puis, au bout d'un certain temps, la situation n'a plus été possible. C'est vraiment la mobilisation continue, croissante, de plus en plus affirmée, de plus en plus virulente, avec de plus en plus de conséquences pour eux, pour les équipes artistiques, qui programmaient Bertrand Cantat, qui font que Bertrand Cantat a vraiment été pestiféré. Mais ça a pris du temps", compare Bertrand Dicale. Pour le journaliste spécialiste de la chanson française, le maintien des concerts d'Izïa dépendra de "l'opposition qu'elle aura en face d'elle". Il ajoute : "Il est évident qu'un festival, qui va craindre pour la sécurité à cause d'Izïa, ne va pas se poser les mêmes questions qu'un festival qui sera tout à fait serein de ce point de vue-là."