Concert de Céline Dion, étape du Tour de France et match de l'OM : le triple défi de l'Orange Vélodrome

L'Orange Vélodrome va enchaîner trois gros challenges en une dizaine de jours : préparer le méga-concert de Céline Dion, le contre-la-montre du Tour de France puis un match européen de l'OM. Le Directeur Général adjoint du stade marseillais était l'invité de France Bleu Provence ce mardi.

France Bleu Provence : Sacrée semaine pour l'Orange Vélodrome de Marseille : le Tour de France samedi, mais d'abord Céline Dion ce mardi soir ! Pas trop stressé ?

Mathieu d'Argenlieu : Non, on a bien préparé les choses ! Nous sommes surtout très excités d'accueillir Céline Dion. Il y aura 47.000 spectateurs, tous assis sur la pelouse ou dans les tribunes.

FBP : Le show sera gigantesque !

MDA : Oui, la scène a une longueur de 80 mètres, il a fallu 5 jours pour la monter. Il y a aussi des énormes écrans géants, un matériel incroyable en éclairage, en son.

FBP : Sur le plan de la sécurité tout est prêt ?

MDA : Oui, nous sommes toujours très très vigilants. Ce sont les mesures habituelles, renforcées. Je conseille au public d'arriver tôt parce qu'il y a les palpations, les fouilles de sacs. Nous embauchons du personnel de sécurité féminin parce qu'au concert de Céline Dion, il y a plus de femmes que pour un match de l'OM !

Deux routes en goudron

FBP : Une fois le concert terminé, il faudra préparer le contre-la montre du Tour de France, samedi. Trois jours seulement entre deux événements considérables : c'est chaud !

MDA : C'est un peu chaud mais on aime ce genre de challenge ! Juste après les dernières notes de musique du concert, on démonte tout dans la nuit et dès mercredi, on attaque la construction de deux routes en bitume dans le stade : chacune fait 170 mètres de long et 8 mètres de large. C'est nécessaire pour accueillir le départ et l'arrivée du contre-la-montre, mais aussi le village du Tour.

FBP : Et là-aussi, la fête sera énorme pour les 67.000 spectateurs !

MDA : Oui, il y aura de nombreuses animations avec des bandas et des DJ ! Et la course sera bien sûr diffusée sur écrans géants.

FBP : Reste t'il encore des places à l'Orange Vélodrome pour l'étape du Tour de France ?

MDA : Oui, il reste quelques places ! Il suffit de s'inscrire sur le site orangevelodrome.com ou letour.marseille.fr, puis venir retirer ses billets à la tribune Jean Bouin du stade. L'inscription est même possible directement à la billetterie Jean Bouin. Et c'est gratuit !

Match de l'OM le 27 juillet

FBP : Comment avez-vous fait pour ne pas abîmer la pelouse du stade ?

MDA : Juste avant le concert de Céline Dion, on avait enlevé la pelouse et posé des grandes plaques de protection en aluminium.

FBP : Et après le Tour de France, il faut préparer un match de l'OM !

MDA : Oui, juste après l'étape, on va remettre la pelouse parce que l'Olympique de Marseille joue 5 jours plus tard son premier match d'Europa League. C'est le jeudi 27 juillet à 20 heures 45 contre les Belges d'Oostende.