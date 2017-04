Concert de Feder annulé au Printemps de Bourges, la panne électrique résolue pour la Rock'N'Beat du samedi 22 avril

La scène du W a été plongée dans le noir vers deux heures du matin, samedi 22 avril, en raison d'une panne électrique, sur le cablage d'EDF.

"Nous tenons à nous excuser auprès des artistes Feder et Deluxe ainsi qu'auprès du public présent", déclare l'organisation du Printemps de Bourges sur le compte Twitter du festival.

Les spectateurs déçus après l'annulation du concert de Feder

Samedi 22 avril, vers deux heures du matin, une panne électrique est survenue sur une section de cablage d'alimentation générale d'EDF. La scène a été plongée dans le noir pendant le concert de Deluxe, un groupe originaire d'Aix-en-Provence reconnaissable aux moustaches que portent cinq de ses six membres.

La soirée Happy Friday a dû être interrompue pendant la représentation de Deluxe. La suite a été annulée. Il ne restait plus que le DJ Feder, Hadrien Federiconi, Niçois installé à Paris, clou de la soirée et très attendu par le public. Sur Twitter, les festivaliers ont exprimé leur déception : "Feder annulé au pdb, j'avais le coeur en miettes", "J'ai payé ma place pour la Happy au PDB parce que y avait Feder, et à cause d'un pb technique ça a été annulé",

Certains souhaitent que Feder participe aux concerts du lendemain :

Les 8.000 spectateurs ont dû être évacués du W. "L'évacuation s'est très bien passé, se félicite le service de communication du festival. Le public a été très calme et respectueux."

La Rock'N'Beat aura bien lieu

"Le problème a été résolu ce matin", annonce le festival, samedi à 11h30. Des techniciens ont travaillé toute la nuit pour réparer la panne. Selon le service de presse du Printemps, c'est une prise entre deux cables EDF qui était problématique. La panne est donc indépendante de l'événement.

"Nous sommes prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions ce soir pour la Rock'N'Beat. A tout à l'heure !" - Le Printemps de Bourges sur Twitter

Pour l'instant, et malgré plusieurs rumeurs, aucun geste commercial n'est prévu, ni remboursement de la soirée "Happy Friday" dont un seul concert a été annulé, ni gratuité pour les concerts du samedi.