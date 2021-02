Concert de Gim's à Laval : les premières places mises en vente sont parties en une journée

Alors que les concerts ont plutôt tendance à être annulés, l'annonce du concert de Gim's à Laval le 18 septembre prochain fait naître beaucoup d'espoirs chez les fans de musique. Ce jeudi 25 novembre, l'organisateur avait mis les premières places en vente à partir de 10 heures.

Et sans surprise, les billets sont partis comme des petits pains. Les fans du chanteur Gim's ont pris d'assaut le site de réservation. Chaque personne pouvait acheter jusqu'à six places. Tout est parti dans la journée. Selon les mesures de restriction et les jauges en vigueur en septembre, l'organisateur pourrait mettre d'autres places en vente à l'approche de la date du concert.