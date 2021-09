Concert de Gims à Laval : Noé et sa maman Sabrina étaient les invités de France Bleu Mayenne !

France Bleu Mayenne a invité deux auditeurs chanceux au concert de Gims, samedi 18 septembre : Sabrina et son fils Noé, 10 ans. "On est à fond nous !"

Dans la file d'attente qui s'étale sur plusieurs mètres devant l'Espace Mayenne, Sabrina et Noé ne tiennent plus en place. "T'es content Noé ?", demande Sabrina à son fils qui acquiesce, tout sourire.

La jeune femme avait prévu d'offrir deux places à son fils pour son anniversaire au mois d'août. "Mais c'était complet au lendemain de la mise en vente, raconte Sabrina. Alors le tirage au sort de France Bleu Mayenne, c'était au dernier moment, un gros coup de chance !"

Des étoiles et des chansons dans la tête

Nos deux invités ont dansé et chanté sur les musiques de Gims. "C'était excellent !", réagit Noé, à la sortie du concert. "Il va s'endormir avec des étoiles et des chansons pleins la tête, ajoute Sabrina. On a chanté, on a dansé, c'était top. Merci France Bleu Mayenne !"

3 800 personnes ont assisté au concert de Gims à l'Espace Mayenne, le premier de la nouvelle salle de spectacles.