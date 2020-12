Concert de Muse aux Eurockéennes : 12.000 billets vendus en une journée

"C'est le meilleur lancement de l'histoire du festival". Vingt-quatre heures après l'ouverture de la billetterie, 17.000 billets avaient été vendus ce samedi à 11h, pour la prochaine édition des Eurockéennes de Belfort, dont la majeure partie de la programmation a été dévoilée cette semaine. Dans le détail, 12.000 places ont été vendues pour le concert de Muse (soit plus de la moitié des billets, la jauge étant fixée à 23.000 ndlr), et 5.000 places pour les trois autres jours, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Un signal positif et rassurant

"On est très content, c'est un très bon lancement", confirme Frédéric Adam, le responsable partenariat et billetterie du festival. "On prend ça avec beaucoup d'humilité, car on ne sait pas à quoi s'attendre avec le contexte sanitaire, mais c'est un signal positif et rassurant, qui nous permet d'avancer", a-t-il ajouté.

A ces 17.000 billets déjà vendus, il faut aussi ajouter les 8.000 billets de l'édition 2020 qui avaient été conservés pour l'année prochaine. "Les festivaliers recevront leur nouveau billet le mardi 15 décembre", et ils seront valables pour les mêmes jours.

Un message fort de la jeunesse

Vendredi, à la mi-journée, une centaine de pass culture pour les jeunes de 18 ans avaient été réservés "en moins d'une heure". "C'est un message fort de la jeunesse, pour qui le retour des concerts est un besoin de première nécessité, les jeunes ont besoin de nos festivals", insiste Frédéric Adam.

Avec ce pass culture, lancé par le gouvernement en 2019, chaque jeune qui se trouve dans l'année de ses 18 ans peut disposer d'un crédit de 500 euros sur deux ans, lui permettant d'acheter des biens culturels (livre, concert, cinéma, musée...).

Les organisateurs sont d'autant plus satisfaits de ce lancement, que cette année, la billetterie se fait uniquement sur le site eurockeennes.fr, et pas sur les autres systèmes de vente en ligne habituels (comme la Fnac). Une manière pour les Eurocks d'avoir accès à l'intégralité du fichier clients, pour les prévenir en cas de nouvelle annulation (on croise les doigts).

Les recettes issues de la billetterie représentent 50 à 60% du budget du festival. L'enjeu, plus que jamais cette année, est donc important. Les organisateurs rappellent que le nombre de billets reste limité à deux par acheteur.

Les places sont proposées à 53 euros la journée (65 euros pour Muse), et 134 euros pour le pass trois jours. En 2019, les Eurockéennes de Belfort avaient attiré 128.000 festivaliers.