Concert de rentrée à Dijon : les informations pratiques pour profiter de la soirée

Le centre-ville de Dijon se prépare à accueillir la 20e édition du concert de rentrée le vendredi 26 août 2022. Pour l'occasion, l'accès est réglementé et une jauge est mise en place pour la soirée. On fait le point sur les informations pratiques indispensables pour profiter du spectacle.

Le concert de rentrée approche à grands pas, et on commence à le voir dans le centre-ville de Dijon. Pour sa vingtième édition, ce vendredi 26 août 2022, les places Saint Michel et de la Libération accueillent dix artistes, à partir de 18h. Parmi eux, le DJ Etienne de Crécy ou le groupe La Femme. Chaque année l'évènement attirent une foule de dijonnais, alors pour permettre le bon déroulement de la soirée, une jauge est mise en place et l'accès à une partie du centre-ville est contrôlé, et interdit à la circulation.

Accès aux scènes

Dès vendredi 26 août dans l'après-midi, l'accès aux places de la Libération et Saint Michel sera réglementé, à la fois pour des raisons de sécurité, et pour pouvoir compter le nombre de spectateurs dans la soirée. La jauge maximum est fixée à 17 000 personnes au même moment, les agents de sécurité refuseront l'entrée aux nouveaux arrivants une fois ce nombre atteint. Les sacs seront systématiquement contrôlés, et les objets encombrants comme les grandes bouteilles de verre, seront confisqués.

L'accès se fera donc sur des points précis : quatre entrées sont prévues. Trois se situent autour de la place du Théâtre, entre les deux scènes donc : via la rue Chabot-Charny, rue Philippe Pot et rue Lammonoye. La quatrième est à l'angle de la rue des Forges et la place Notre Dame, au niveau de la crèche de la ville. Attention, cette année les rues Jeannin et de la Liberté sont uniquement des sorties : l'accès vous sera refusé si vous arrivez par ces rues. La sortie se fait par tous les autres accès, exceptée la rue Philippe Pot. Les autres rues qui mènent aux deux places sont condamnées, l'accès est interdit aux piétons.

Cette année, l'accès ne pourra pas se faire via la rue de la Liberté (qui reste une sortie). - Mairie de Dijon

Le centre-ville fermé à la circulation

A partir de jeudi 25 août minuit, le stationnement est interdit dans une grande partie du centre-ville, autour des places de la Libération et Saint-Michel, mais aussi en direction de la place de la République et de la place Wilson. A partir de 12h le vendredi 26 août, la circulation sera carrément interdite dans ce secteur. Impossible donc de traverser le centre-ville en voiture jusqu'à la fin du concert, dans la nuit de vendredi à samedi. Tout va se normaliser dans la journée de samedi, pendant laquelle les scènes seront démontées.