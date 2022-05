Après deux années de suspension, le Concert de rentrée de Dijon revient le 26 août 2022. Dix artistes se produiront place de la Libération et sur le parvis de l'église Saint-Michel, et il y en a pour tous les goûts.

Concert de rentrée de Dijon : on connait la programmation de l'édition 2022

On connait la date de l'édition 2022 du Concert de rentrée de Dijon. Le vendredi 26 août 2022, dix artistes se produiront sur les deux scènes dijonnaises, place de la Libération et sur le parvis de l'église Saint-Michel.

Des artistes pour tous les goûts

Comme lors des précédentes éditions, artistes locaux et internationaux se partagent l'affiche. On pourra par exemple retrouver Peter Doherty qui signe cette année son retour, ou le groupe de rock La femme. Les bourguignons reconnaitront également Bigger, O?ni et Flaur, des artistes de la région.

Pour ceux qui préfèrent le Jazz, le groupe The Buttshakers sera aussi présent. les dijonnais pourront voir aussi les chanteuses de pop Poupie et Chilla, le DJ Etienne de Crécy et Keren Ann, accompagnée du Quatuor Debussy.

Les années précédentes , le concert gratuit a accueilli jusqu'à 10 000 personnes.